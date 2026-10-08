بازدید مدیران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از معدن طلای زرکوه

سرویس کردستان ـ جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها، روند فعالیت و فرآیندهای استخراج و فرآوری، از معدن طلای زرکوه و واحدهای عملیاتی این مجموعه بازدید کردند.

به گزارش کرد پرس، این بازدید بنا بر درخواست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران انجام شد و طی آن مدیران و کارشناسان این مجموعه ضمن حضور در بخش‌های مختلف معدن طلای زرکوه، از نزدیک در جریان روند استخراج ماده معدنی، انتقال، خردایش، دانه‌بندی، فرآوری و استحصال محصول قرار گرفتند.

در جریان این بازدید، حاضران با حضور در بخش معدن و استخراج، روند عملیات معدنی و نحوه انتقال ماده معدنی به واحدهای فرآوری را بررسی کردند و در ادامه از واحد خردایش و دانه‌بندی بازدید به عمل آوردند.

همچنین فرآیند استحصال طلا در واحد هیپ‌لیچ مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان توضیحات لازم درباره مراحل و فرآیندهای مرتبط با این بخش ارائه کردند.

مدیران و کارشناسان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در ادامه از کارخانه فرآوری و کانه‌آرایی معدن نیز بازدید کردند و در جریان مراحل مختلف فرآوری، کانه‌آرایی و استحصال مواد معدنی و ظرفیت‌های این واحد قرار گرفتند.

بازدید از آزمایشگاه‌های مجموعه و بررسی فرآیند نمونه‌برداری، آنالیز و کنترل کیفیت مواد معدنی و محصولات فرآوری‌شده، بخش دیگری از این برنامه بود.

در ادامه این بازدید، مدیران و کارشناسان حاضر درباره روند فعالیت واحدهای مختلف، مسائل فنی و اجرایی و راهکارهای بهبود فرآیندهای تولید و فرآوری بحث و تبادل نظر کردند.

معدن طلای زرکوه از مجموعه‌های معدنی منطقه است که زنجیره فعالیت آن از استخراج ماده معدنی آغاز شده و با طی مراحل خردایش، دانه‌بندی و فرآوری، به استحصال محصول نهایی منتهی می‌شود.