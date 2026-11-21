خبر نویسنده: گروه آذربایجان غربی کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ ۱۲:۲۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
ثبت بیست و پنجمین سازش پرونده قتل در آذربایجان غربی
سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: بیست و پنجمین سازش پرونده قتل عمد در شهرستان نقده رقم خورد.
به گزارش کردپرس، محمد علینژاد افزود: محکوم علیه که به اتهام قتل عمدی مرحوم تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی پس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور رای قطعی قصاص نفس شده و حکم در آستانه اجرا قرار داشت.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی بیان کرد: با تلاشها درخصوص اصلاح ذاتالبین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان، اجرای احکام کیفری، اعضای شورای حل اختلاف و واحد مددکاری زندان با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاشهای مجدانه صورت گرفت.
او در پایان گفت: تلاشها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به محکوم این پرونده حیاتی دوباره بخشیدند.
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