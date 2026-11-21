به گزارش کردپرس، محمد علی‌نژاد افزود: محکوم علیه که به اتهام قتل عمدی مرحوم تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی پس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور رای قطعی قصاص نفس شده و حکم در آستانه اجرا قرار داشت.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی بیان کرد: با تلاش‌ها درخصوص اصلاح ذات‌البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان، اجرای احکام کیفری، اعضای شورای حل اختلاف و واحد مددکاری زندان با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاش‌های مجدانه صورت گرفت.

او در پایان گفت: تلاش‌ها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به محکوم این پرونده حیاتی دوباره بخشیدند.