استاندار کردستان:

سرویس کردستان ـ استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌روی کشور برای اصلاح نظام اداری و بهبود شیوه‌های حکمرانی گفت: مدیران و کارگزاران باید با برنامه‌ریزی علمی، مدیریت صحیح منابع و رعایت حقوق همه شهروندان، زمینه پیشرفت ایران و توسعه استان را فراهم کنند.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان اظهار کرد: شرایط امروز کشور فرصت مهمی برای بازنگری در شیوه‌های حکمرانی و اصلاح امور فراهم کرده است و باید با نگاهی جامع، خردمندانه و مبتنی بر دانش از این فرصت بهره گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی ایران افزود: ایران متعلق به همه ایرانیان است و هیچ‌کس بر دیگری برتری ندارد؛ ازاین‌رو، همه شهروندان تا زمانی که برخلاف قانون و امنیت کشور اقدامی نکرده‌اند، از حقوق برابر برخوردارند و مدیران نیز وظیفه دارند با احترام به مردم و پاسخ‌گویی در برابر آنان، خدمتگزار جامعه باشند.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام اداری ادامه داد: در شرایط کنونی، مسئولان عالی کشور و قانون‌گذاران بر اصلاح ساختارها و بهبود شیوه‌های اداره کشور تأکید دارند و مدیران باید از این فرصت برای افزایش کارآمدی، رفع مشکلات و حرکت در مسیر توسعه استفاده کنند.

لهونی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی بیان کرد: منابعی که امروز در اختیار ما قرار دارد، متعلق به نسل کنونی و نسل‌های آینده است و باید در مصرف آن‌ها دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشیم؛ بنابراین، با وجود محدودیت‌های موجود، نمی‌توان نسبت به اتلاف انرژی، آب و مواد غذایی بی‌تفاوت بود.

وی با اشاره به میزان دورریز نان در کشور بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و افزود: آب یکی از منابع حیاتی کشور است و باید در تمام مراحل تولید محصولات کشاورزی، از کاشت و داشت تا برداشت، با برنامه‌ریزی دقیق و افزایش بهره‌وری از آن استفاده شود.

استاندار کردستان همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی گفت: با توجه به ناترازی انرژی و تأکید رئیس‌جمهور بر مدیریت مصرف، همه دستگاه‌ها باید برای اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی همکاری و مشارکت جدی داشته باشند.

لهونی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش مدیران و مجموعه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان، به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و یادآور شد: انتخاب و تقدیر از تعدادی از دستگاه‌ها به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر مجموعه‌ها نیست؛ چراکه بسیاری از دستگاه‌های امدادی، درمانی و خدمات‌رسان نیز در شرایط دشوار در میدان خدمت حضور داشته و خدمات ارزشمندی ارائه کرده‌اند.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی مجموعه شورای تأمین و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط استان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی میان مدیران، روند خدمت‌رسانی به مردم و توسعه کردستان با جدیت بیشتری دنبال شود.