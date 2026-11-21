معاون سازمان اداری و استخدامی کشور:

سرویس کردستان ـ معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها و شیوه‌های حکمرانی گفت: شرایط کنونی کشور فرصتی ارزشمند برای بازنگری در نظام اداری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، اقتصادی و فرهنگی ایران در مسیر توسعه و پیشرفت فراهم کرده است.

به گزارش کرد پرس، سیدفاضل موسوی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان اظهار کرد: ایران از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و انسانی ارزشمندی برخوردار است و صیانت از جایگاه شایسته این سرزمین مستلزم تصمیم‌گیری عقلانی، دوراندیشانه و مسئولانه است.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور افزود: در مقطع کنونی زمینه مناسبی برای اصلاح امور و بازنگری در شیوه‌های حکمرانی فراهم شده است و با همراهی و هم‌افزایی ارکان مختلف نظام، از جمله رهبری، دولت و مجلس، می‌توان از این فرصت برای بهبود وضعیت کشور بهره گرفت.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت همه نیروهای انسانی کشور ادامه داد: اداره کشور باید بر مبنای احترام به کرامت انسانی و بهره‌گیری از توانمندی همه ایرانیان باشد؛ چراکه مردم صاحبان اصلی این سرزمین هستند و خدمت به آنان مهم‌ترین وظیفه مسئولان به شمار می‌رود.

موسوی با بیان اینکه اصلاح نظام اداری نباید به اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت محدود شود، یادآور شد: برنامه‌ریزی‌ها باید با نگاهی جامع، علمی و آینده‌نگر انجام شود تا تصمیمات اتخاذشده، علاوه بر حل مسائل امروز، در سال‌های آینده نیز آثار مثبت و ماندگاری داشته باشد.

وی با انتقاد از تعدد قوانین و اصلاح مکرر برخی مصوبات بیان کرد: افزایش تعداد قوانین به‌تنهایی راهگشای مشکلات کشور نیست، بلکه قانون‌گذاری باید بر اساس حکمت، نیازهای واقعی جامعه و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور انجام شود و افق دست‌کم ۵۰ سال آینده در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین مدیریت صحیح منابع و سرمایه‌های ملی را از الزامات توسعه دانست و گفت: امکانات و ثروت‌های کشور امانتی برای نسل‌های آینده است و مدیران باید در مصرف انرژی، آب، منابع غذایی و سایر ظرفیت‌های ملی مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند.

موسوی با اشاره به ضرورت جلوگیری از اتلاف منابع افزود: هدررفت سرمایه‌های ملی، از جمله دورریز نان و مصرف بی‌رویه انرژی، با مسئولیت حفظ منابع کشور برای نسل‌های آینده سازگاری ندارد و اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی عدالت را از اصول اساسی نظام اداری برشمرد و یادآور شد: همه مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید از نگاه عادلانه برخوردار باشند و مدیران نیز به‌عنوان امانت‌داران منابع عمومی، مسئولیت توزیع منصفانه امکانات و ثروت کشور را بر عهده دارند.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر، از جمله اخلاص، صداقت و پاک‌دستی، بر ضرورت الگوگیری مدیران از سیره این شهیدان تأکید کرد و گفت: باید با استفاده صحیح از ظرفیت‌های کشور، زمینه ارتقای رفاه عمومی، توسعه متوازن مناطق و تقویت جایگاه ایران فراهم شود.