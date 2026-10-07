«مصطفی قاراسو» عضو شورای اجرایی KCK:

به گزارش کردپرس، «مصطفی قاراسو» عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان(KCK) در گفت‌وگو با شبکه مدیا خبر، ضمن تشریح دیدگاه خود درباره ادغام دموکراتیک، به وضعیت آموزش به زبان کُردی در کردستان سوریه پرداخت و با هرگونه محدودیت در این زمینه مخالفت کرد.

قاراسو اظهار داشت که ادغام دموکراتیک را نمی‌توان به حضور چند فرد کُرد در ساختار اداری، پذیرش مسئولیت دولتی یا دستیابی آنان به برخی مقام‌ها محدود کرد. به گفته او، معیار اصلی چنین الگویی، به‌رسمیت‌شناختن حقوق جامعه، ایجاد دموکراسی محلی و تضمین امکان مشارکت مردم در اداره محل زندگی خود است.

او افزود این تعریف تنها به ترکیه محدود نمی‌شود و باید در کردستان سوریه و دیگر مناطق کُردنشین نیز مبنای هرگونه توافق سیاسی قرار گیرد.

مخالفت با محدودکردن آموزش به زبان کُردی

عضو شورای اجرایی KCK با اشاره به بحث‌هایی درباره محدودشدن آموزش به زبان مادری در کردستان سوریه گفت: «گفته می‌شود آموزش به زبان مادری در کردستان سوریه قرار است سه ساعت باشد؛ آیا چنین چیزی ممکن است؟ قابل‌قبول نیست.»

قاراسو از مخالفت کُردهای سوریه با این طرح حمایت کرد و خواستار ادامه این موضع شد. او گفت: «مردم کُرد این موضوع را نمی‌پذیرند و ما نیز به‌طور کامل از موضع آنان حمایت می‌کنیم. این موضع باید ادامه پیدا کند و نباید از آن عقب‌نشینی شود.»

او هشدار داد افرادی که در موضوع زبان و آموزش از مطالبات جامعه کُرد عقب‌نشینی کنند، با «مسئولیتی تاریخی» روبه‌رو خواهند شد.

نمی‌توان پس از بیش از ۱۰ سال آموزش کُردی را کنار گذاشت

قاراسو با اشاره به سابقه بیش از یک دهه آموزش به زبان کُردی در مناطق تحت مدیریت کُردها در شمال و شرق سوریه گفت نمی‌توان اکنون از دانش‌آموزان و جامعه کُرد خواست زبان آموزشی خود را کنار بگذارند و به آموزش صرفاً به زبان عربی بازگردند.

او گفت: «بیش از ۱۰ سال است که آموزش ادامه دارد؛ اکنون نمی‌توان گفت زبان کُردی را کنار بگذارید و به عربی بازگردید.»

قاراسو تأکید کرد اگر در چارچوب مذاکرات مربوط به آینده سوریه از ادغام دموکراتیک سخن گفته می‌شود، این مفهوم باید با تضمین زبان مادری، دموکراسی محلی و حقوق فرهنگی و اجتماعی مردم همراه باشد.

به گفته او، الگویی که این حقوق را به رسمیت نشناسد، ادغام دموکراتیک نیست و می‌تواند به ادامه سیاست‌های پیشین سلطه بر کُردها منجر شود.