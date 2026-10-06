شیدا بازیار نویسنده آبدانانی برنده جایزه کتاب آلمان شد

سرویس فرهنگ و هنر- شیدا بازیار، نویسنده کرد اهل آبدانان در استان ایلام و ساکن آلمان، با رمان «شکاف‌ها» (Die Lücken) برنده جایزه کتاب آلمان ۲۰۲۶ شد.

به گزارش کردپرس، شیدا بازیار، نویسنده کرد اهل آبدانان در استان ایلام و ساکن آلمان، با رمان «شکاف‌ها» (Die Lücken) برنده جایزه کتاب آلمان ۲۰۲۶ شد.

این جایزه شامگاه دوشنبه ۵ اکتبر در فرانکفورت به بازیار اهدا شد. هیئت داوران رمان او را روایتی از نزدیک به یک قرن تاریخ آلمان و اثری «علیه بی‌تفاوتی» توصیف کرده است.

رمانی که در آن سرگذشت خانواده‌های یهودی، قربانیان و سودبرندگان دوران نازیسم و همچنین مهاجران و پناهندگان کرد و ایرانی روایت می‌شود.

«شکاف‌ها» سومین رمان این نویسنده است و جایزه کتاب آلمان از مهم‌ترین جوایز ادبی کشورهای آلمانی‌زبان به شمار می‌رود.