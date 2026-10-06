پیام تسلیت عمار حکیم به وزیر امور خارجه کشورمان

رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق با ارسال پیامی به سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درگذشت خواهر وی، بدرالسادات عراقچی، را تسلیت گفت و برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده وی صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

به گزارش کردپرس، در متن پیام عمار حکیم آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای سید عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران إنا لله وإنا إليه راجعون سلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته با نهایت تأسف، خبر درگذشت خواهر گرامی‌تان، مرحومه مغفوره بدرالسادات عراقچی را دریافت کردیم. بدین‌وسیله مراتب صمیمانه تسلیت و همدردی خالصانه خود را به جنابعالی و خانواده گرامی ابراز داشته و از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم آن فقیده را مشمول رحمت گسترده و مغفرت عظیم خویش قرار دهد، در بهشت برین جای دهد و منزلگاهی مبارک در جوار بندگان صالحش نصیب او فرماید. همچنین از خداوند متعال مسئلت داریم شما و اعضای خانواده گرامی‌تان را حفظ فرماید، شکیبایی و تسلای نیکو عطا کند و از هرگونه گزند و ناگواری مصون بدارد. عمار حکیم رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی بغداد