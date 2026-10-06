خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای14مهر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۴:۰۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای14مهر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای14مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی بازرس کل قضایی بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مرزهای آذربایجانغربی تاکید کرد خبر بعدی پیام تسلیت عمار حکیم به وزیر امور خارجه کشورمان
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