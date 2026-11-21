سرویس جهان- اویل‌پرایس در یادداشتی با اشاره به ورود نیروهای فدرال عراق به منطقه جرف‌الصخر برای کنترل یک خط لوله نفت، این اقدام را بخشی از تلاش بغداد برای گسترش نظارت بر منابع انرژی اقلیم کردستان دانست و نوشت دولت عراق با توسل به پرونده قاچاق نفت، به دنبال تحویل نفت بیشتر از سوی اربیل و باز کردن میادین نفتی اقلیم به روی بازرسان فدرال است.

به گزارش کردپرس، یادداشت هیئت تحریریه اویل‌پرایس نشان می‌دهد دولت عراق در حال استفاده از پرونده قاچاق نفت در جنوب بغداد به‌عنوان اهرمی برای گسترش نفوذ و نظارت مستقیم بر منابع انرژی اقلیم کردستان است؛ رویکردی که در صورت تحقق می‌تواند به افزایش کنترل بغداد بر میادین نفتی و گازی اقلیم و محدود شدن اختیارات دولت منطقه در مدیریت این منابع منجر شود.

اویل‌پرایس در یادداشتی که روز ۲۰ نوامبر منتشر کرد، اقدام دولت عراق برای در اختیار گرفتن خط لوله نفت در منطقه جرف‌الصخر استان بابل را فراتر از یک عملیات مقابله با قاچاق نفت ارزیابی کرده و آن را بخشی از تلاش بغداد برای اعمال اقتدار بیشتر بر زیرساخت‌ها و منابع انرژی عراق، بویژه اقلیم کردستان دانسته است. بر اساس این تحلیل، دولت فدرال عراق از پرونده قاچاق نفت در جنوب بغداد برای افزایش فشار بر دولت اقلیم کردستان استفاده می‌کند تا نفت بیشتری را به دولت مرکزی تحویل دهد و امکان بازرسی میادین نفتی اقلیم را برای ناظران فدرال فراهم کند.

در منطقه جرف‌الصخر، دولت عراق به نیروهای فدرال دستور داده است کنترل خط لوله‌ای را در دست بگیرند که به گفته مقام‌های عراقی، دست‌کم از سال ۲۰۲۱ به‌طور غیرقانونی از آن نفت برداشت شده است. برآورد مقام‌های عراقی نشان می‌دهد از محل قاچاق نفت از این خط لوله صدها میلیون دلار درآمد کسب شده است.

دولت عراق برای کنترل منطقه ضرب‌الاجل تعیین کرد. بغداد سرانجام از دستیابی به توافقی برای مدیریت منطقه خبر داد و نیروهای فدرال روز جمعه، ۲۰ نوامبر، تشکیل یک قرارگاه فرماندهی مشترک را در جرف‌الصخر آغاز کردند. این قرارگاه قرار است بر فعالیت یک تیپ ارتش، یک تیپ پلیس فدرال، یک هنگ پلیس انرژی برای حفاظت از خط لوله و دو تیپ از نیروهای حشد شعبی نظارت کند.

بر اساس اعلام حشد شعبی، یگان‌های جدید جایگزین نیروهای گروه قبلی در منطقه خواهند شد، هرچند شماری از نیروهای این گروه نیز در ساختار جدید حضور خواهند داشت.

اویل‌پرایس با قرار دادن این تحولات در کنار سیاست دولت مرکزی در قبال اقلیم کردستان، بر ارتباط میان پرونده جرف‌الصخر و اختلافات نفتی بغداد و اربیل تأکید می‌کند. بر اساس این ارزیابی، دولت عراق درصدد است از طریق افزایش کنترل بر مسیرهای انتقال نفت و مقابله با شبکه‌های خارج از نظارت فدرال، زمینه را برای گسترش دامنه نظارت خود بر فعالیت‌های نفتی اقلیم فراهم کند.

در این چارچوب، خواسته بغداد برای تحویل نفت بیشتر از سوی دولت اقلیم و فراهم کردن امکان بازرسی میادین نفتی توسط ناظران فدرال، بخش مهمی از این راهبرد به شمار می‌رود. بنابراین، به نوشته هیئت تحریریه اویل پرایس، ورود نیروهای فدرال به جرف‌الصخر را می‌توان نشانه‌ای از رویکرد گسترده‌تر بغداد برای تثبیت اقتدار دولت مرکزی بر زیرساخت‌های انرژی و افزایش نظارت بر منابع نفت و گاز اقلیم کردستان دانست؛ که در صورت پیشرفت، می‌تواند موازنه اختیارات میان دولت فدرال و دولت اقلیم در مدیریت منابع انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.