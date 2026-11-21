استاندار کردستان:

سرویس کردستان - استاندار کردستان با تأکید بر صیانت از زبان کردی و هویت فرهنگی مناطق مختلف استان، با بیان اینکه نام روستاها بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی مردم هر منطقه است، دستور داد نام روستاهای دارای اسامی نامناسب، فاقد معنا یا مورد درخواست مردم برای تغییر، پس از بررسی کارشناسی اصلاح شود.

به گزارش کرد پرس، آرش زره تن لهونی در نشست فرمانداران و مدیران فرهنگی استان با اشاره به اهمیت حفظ زبان، فرهنگ و هویت مردم کردستان، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب در چندین سخنرانی به صراحت از جایگاه فرهنگ و زبان کردی سخن گفته اند و یکی از مهم ترین و مستندترین این بیانات در سفر تاریخی ایشان به استان کردستان در اردیبهشت ۱۳۸۸ مطرح شد که فرمودند زبان کردی ثروت ملی است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به زبان کردی و حفظ هویت فرهنگی منطقه افزود: رهبر معظم انقلاب در این سفر همچنین بر حفظ زبان کردی و دیگر زبان های کشور تأکید داشتند و صیانت از این ظرفیت فرهنگی، ضرورتی تاریخی است.

استاندار کردستان با بیان اینکه نام روستاها بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی مردم هر منطقه است، گفت: نمی توان نسبت به اسامی نامناسب یا ترجمه های اشتباه و غیرمرتبطی که طی چندین دهه برای برخی مناطق به کار رفته است، بی تفاوت بود.

زره تن لهونی از فرمانداران خواست با تشکیل کمیته ای پنج نفره متشکل از استادان دانشگاه و صاحب نظران مرتبط، نام روستاهای فاقد معنا، نامناسب یا روستاهایی را که مردم خواهان تغییر نام آن ها هستند، با بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن همه جوانب ارزیابی کنند.

وی خاطرنشان کرد: نتایج بررسی کمیته ها پس از جمع بندی به مدیریت استان اعلام می شود تا برای طی مراحل قانونی به حوزه تقسیمات کشوری ارسال شود.

استاندار کردستان با اشاره به روستای «مامیزک» از توابع شهرستان کامیاران به عنوان نمونه ای از تغییر نام های نادرست، اظهار کرد: نام این روستا به اشتباه به «محمودگزک» تغییر یافته که هیچ تناسبی با هویت تاریخی و فرهنگی منطقه ندارد؛ بنابراین باید این اشتباه در اسرع وقت اصلاح و تابلوی روستا با نام اصلی «مامیزک» نصب شود.

وی افزود: همان گونه که این اقدام طی دو سال اخیر در دو شهرستان استان آغاز شده است، سایر شهرستان ها نیز می توانند معادل کردی نام محلات و مکان ها را در کنار زبان فارسی روی تابلوها درج کنند.

زره تن لهونی با اشاره به تنوع گویش های محلی در مناطقی همچون هورامان و بیجار گروس بیان کرد: در مناطقی که مردم به گویش های خاص خود تکلم می کنند نیز می توان با درخواست اهالی، نام مکان ها را به همان گویش محلی و در کنار زبان فارسی روی تابلوها درج کرد.

وی تأکید کرد: نام روستاها بخشی از هویت مردم و میراث فرهنگی مناطق مختلف است و اگر امروز برای حفظ و صیانت از این هویت اقدام نکنیم، در برابر نسل های آینده و تاریخ مسئول خواهیم بود.