سرویس کردستان - «آیهان رهبر»، شطرنج باز ۱۳ ساله کردستانی، با عبور از ریتینگ ۲۳۰۰ در بخش استاندارد، عنوان استاد فیده (FM) را کسب کرد و به نخستین شطرنج باز استان کردستان تبدیل شد که موفق به کسب این عنوان بین المللی می شود.

به گزارش کرد پرس، آیهان رهبر با دستیابی به این عنوان معتبر در ۱۳ سالگی، نام خود را در تاریخ شطرنج کردستان ثبت کرد و به یکی از استعدادهای شاخص شطرنج استان در عرصه رقابت های حرفه ای تبدیل شد.

کسب عنوان استاد فیده با عبور از مرز ریتینگ ۲۳۰۰ در شطرنج استاندارد، دستاوردی ارزشمند برای این شطرنج باز نوجوان به شمار می رود.

دستیابی آیهان رهبر به عنوان استاد فیده در ۱۳ سالگی، می تواند زمینه حضور پررنگ تر وی در رقابت های معتبر شطرنج و ارتقای جایگاه شطرنج کردستان در عرصه های بالاتر را فراهم کند.