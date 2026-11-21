سرویس کردستان - مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از فعالیت ۱۱۷ واحد گلخانه ای در استان خبر داد و گفت: از مجموع ۱۵۳ واحد گلخانه ای کردستان، ۳۵ واحد غیرفعال و یک واحد نیمه فعال است و کمبود منابع اعتباری و دشواری دریافت تسهیلات از مهم ترین موانع توسعه این بخش به شمار می رود.

به گزارش کرد پرس، رشید حسین پور اظهار کرد: مجموع سطح زیرکشت گلخانه ای استان ۵۸ هکتار است که سالانه حدود ۱۱ هزار تن محصول در این واحدها تولید و برداشت می شود.

وی افزود: محصولات تولیدی گلخانه های کردستان عمدتاً شامل سبزی و صیفی از جمله خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و فلفل شیرین، توت فرنگی، برخی میوه ها مانند موز و انگور و همچنین گل و گیاهان زینتی است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به توسعه ظرفیت تولید گلخانه ای استان متناسب با نیاز بازار و مزیت های اقلیمی، بیان کرد: در پنج سال اخیر حدود ۲۰ هکتار به سطح گلخانه های استان افزوده شده است.

حسین پور ادامه داد: بر اساس برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، در صورت تأمین اعتبار و تخصیص تسهیلات به متقاضیان، سالانه پنج تا ۶ هکتار به سطح گلخانه های استان اضافه خواهد شد.

وی تأمین سرمایه و تسهیلات بانکی را از مهم ترین موانع توسعه گلخانه ها دانست و گفت: با توجه به هزینه بالای احداث گلخانه، کمتر سرمایه گذاری بدون استفاده از تسهیلات بانکی قادر به راه اندازی این واحدهاست و پرداخت تسهیلات از الزامات اصلی ایجاد گلخانه محسوب می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه منابع اعتباری برای پرداخت تسهیلات محدود است، افزود: حتی در صورت وجود منابع، شرایط و ضوابط سخت گیرانه دریافت تسهیلات، روند سرمایه گذاری و اجرای طرح های گلخانه ای را دشوار کرده است.

حسین پور ناترازی برق در فصل گرم و قطعی گاز در فصل سرد را از دیگر مشکلات گلخانه داران استان عنوان کرد و گفت: به گلخانه داران هشدار داده شده است برای تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای خود، تجهیزات جایگزین از جمله مشعل های دوگانه سوز، تانکر ذخیره سوخت و ژنراتور تهیه کنند.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی برای توسعه گلخانه ها اظهار کرد: احداث گلخانه نیازمند دسترسی به منابع آب قابل اطمینان، از جمله چاه آب است و در حال حاضر در شهرستان های دیواندره، بیجار، قروه و دهگلان امکان تخصیص منابع آبی جدید به متقاضیان، از جمله حفر چاه، وجود ندارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین از بالا بودن شمار طرح های گلخانه ای دارای مجوز که به مرحله اجرا و بهره برداری نرسیده اند، خبر داد و تأمین نشدن تسهیلات کافی و به موقع را دلیل اصلی توقف این طرح ها دانست.

حسین پور درباره میزان صادرات محصولات گلخانه ای استان نیز گفت: میزان صادرات با توجه به شرایط مختلف متغیر است و برای ارائه آمار دقیق باید اطلاعات از واحد تنظیم بازار دریافت شود.