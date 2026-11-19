سرویس آذربایجان غربی- محمدعلی سوره، کارشناس ارشد علوم سیاسی می نویسد: خبرهای اولیه از نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۵، حکایت از درخشش امیدوارکننده دانش‌آموزان سردشتی دارد و دست‌کم ۸ نفر از فرزندان این شهر در رشته پزشکی و ۷ نفر دیگر در رشته‌هایی از جمله پرستاری، مامایی، مهندسی برق، مهندسی صنایع، دبیری و سایر رشته‌های دانشگاهی موفق به کسب نتایج ارزشمند شده‌اند.

کردپرس- موفقیت فرزندان یک شهر، تنها موفقیت چند خانواده نیست؛ سرمایه و سربلندی یک جامعه است. خبرهای اولیه از نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۵، حکایت از درخشش امیدوارکننده دانش‌آموزان سردشتی دارد. بر اساس اطلاعات و نتایج اعلام‌شده تا این مرحله، دست‌کم ۸ نفر از فرزندان این شهر در رشته پزشکی و ۷ نفر دیگر در رشته‌هایی از جمله پرستاری، مامایی، مهندسی برق، مهندسی صنایع، دبیری و سایر رشته‌های دانشگاهی موفق به کسب نتایج ارزشمند شده‌اند.

این دستاورد، فارغ از آنکه نتایج نهایی چه تعداد موفقیت دیگر را به همراه داشته باشد، شایسته توجه، قدردانی و تبریک صمیمانه است.



اما اهمیت این اتفاق را نباید صرفاً در تعداد پذیرفته‌شدگان یا نام رشته‌های دانشگاهی خلاصه کرد. پشت هر موفقیت علمی، داستانی از تلاش، صبوری، امید، محرومیت‌های احتمالی، نگرانی‌های خانوادگی و ساعت‌های طولانی مطالعه نهفته است. هر یک از این جوانان، مسیری را پیموده‌اند که بدون اراده شخصی، حمایت خانواده و همراهی معلمان و مجموعه آموزشی امکان‌پذیر نبوده است.



نخست باید به خود دانش‌آموزان تبریک گفت؛ به دختران و پسران پرتلاشی که ثابت کردند محدودیت‌های جغرافیایی و فاصله از امکانات آموزشی کلان‌شهرها، لزوماً مانع شکوفایی استعدادها نیست. استعداد، اگر با انگیزه، پشتکار و فرصت مناسب همراه شود، می‌تواند در هر نقطه‌ای از این سرزمین به بار بنشیند.

در کنار آنان، باید به خانواده‌ها ادای احترام کرد؛ خانواده‌هایی که شاید سال‌ها با نگرانی، صرفه‌جویی، حمایت عاطفی و تحمل دشواری‌ها، زمینه موفقیت فرزندانشان را فراهم کرده‌اند. همچنین معلمان، مدیران، مشاوران و همه کسانی که در این مسیر نقش داشته‌اند، شایسته قدردانی‌اند. موفقیت دانش‌آموز، اغلب حاصل زنجیره‌ای از تلاش‌های فردی و جمعی است.



با این حال، این موفقیت باید ما را به پرسشی مهم‌تر نیز برساند: آیا جامعه و نظام آموزشی ما توانسته‌اند متناسب با استعدادهای فرزندانمان، فرصت‌های عادلانه و امکانات آموزشی شایسته‌ای فراهم کنند؟

اگر دانش‌آموزان سردشتی با وجود برخی محدودیت‌ها چنین نتایجی کسب می‌کنند، این موفقیت در کنار شادی و افتخار، مسئولیت ما را نیز سنگین‌تر می‌کند؛ مسئولیت خانواده‌ها، مدارس، نهادهای مدنی، خیرین، مدیران آموزشی و مسئولان محلی برای شناسایی استعدادها، حمایت از دانش‌آموزان مستعد، کاهش نابرابری آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر.



سردشت بیش از هر چیز به سرمایه انسانی خود نیاز دارد. آینده توسعه این شهر را فقط با ساخت جاده، ساختمان و زیرساخت‌های عمرانی نمی‌توان تضمین کرد؛ مهم‌تر از همه، پرورش انسان‌های توانمند، متخصص، اخلاق‌مدار، خلاق و مسئولیت‌پذیر است.



پزشکانی که به سلامت مردم بیندیشند، مهندسانی که در آبادانی منطقه نقش‌آفرین باشند، معلمانی که نسل‌های آینده را تربیت کنند و متخصصانی که دانش خود را در خدمت جامعه قرار دهند.



البته باید مراقب بود که موفقیت در کنکور را تنها معیار ارزشمندی و توانمندی جوانان ندانیم. جامعه به استعدادهای گوناگون نیاز دارد و مسیر موفقیت فقط از دانشگاه و چند رشته خاص نمی‌گذرد. ارزش هر جوان به میزان دانش، مهارت، اخلاق، خلاقیت و اثری است که در زندگی خود و دیگران بر جای می‌گذارد.



امیدواریم این موفقیت‌ها آغاز یک روند پایدار باشد؛ روندی که در آن هیچ جوان مستعدی به دلیل فقر، محرومیت، کمبود امکانات یا نابرابری فرصت‌ها از شکوفایی بازنماند. همچنین امیدواریم فرزندان امروز سردشت، فردا در هر جایگاهی که قرار می‌گیرند، پیوند خود را با زادگاهشان حفظ کنند و دانش و تجربه خویش را به سرمایه‌ای برای پیشرفت جامعه تبدیل سازند.



به همه دانش‌آموزان موفق سردشتی، خانواده‌های پرافتخارشان و جامعه فرهنگی و آموزشی شهر تبریک می‌گوییم. به معلمان و مربیان پرتلاش نیز خداقوت می‌گوییم و برای همه داوطلبانی که هنوز در انتظار نتایج نهایی یا ادامه مسیر تحصیلی خود هستند، آرزوی موفقیت داریم.



بیایید این موفقیت را فقط به یک خبر خوش و چند روز شادی محدود نکنیم؛ آن را به فرصتی برای تقویت فرهنگ علم‌آموزی، همبستگی اجتماعی و مطالبه‌گری برای عدالت آموزشی تبدیل کنیم.



سردشت شایسته آن است که نه‌تنها به موفقیت فرزندانش افتخار کند، بلکه برای ساختن آینده‌ای که در آن استعدادهای بیشتری فرصت درخشیدن پیدا کنند، گام بردارد.



زیرا آینده روشن یک شهر، پیش از آنکه در خیابان‌ها و ساختمان‌هایش ساخته شود، در ذهن، اندیشه و اراده فرزندان آن شکل می‌گیرد.





