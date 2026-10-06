شیوه استرداد مالیات اضافه بر درآمد حقوق ابلاغ شد

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در این ابلاغیه با استناد مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم، سازوکار روشنی برای بازگرداندن مبالغ اضافه کسرشده به حقوق بگیران تعیین شده است.

بر اساس این ابلاغیه، در مواردی که مالیات بر درآمد حقوق بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد و حقوق بگیر مطابق بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ درخواست استرداد را ثبت کرده باشد، اداره کل محل سکونت مؤدی پس از رسیدگی و احراز مازاد بودن مالیات پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر، مشخصات و شماره شبا (حساب) ذی نفع را (با رعایت مدت قانونی) به اداره کل امور مالیاتی دریافت کننده مالیات، جهت استرداد مالیات اعلام می کند.

فعله گری تأکید کرد: در صورت وجود بدهی قطعی مالیاتی، مبلغ اضافه پرداختی ابتدا به حساب بدهی منظور می شود و تنها مازاد آن مطابق ضوابط اعلامی به حقوق بگیر مسترد خواهد شد. همچنین اداره کل دریافت کننده مالیات موظف است ظرف حداکثر سه روز کاری از محل وصولی های جاری، مبالغ قابل استرداد را به حساب ذی نفع واریز و نتیجه را به همراه مستندات قانونی به اداره کل محل سکونت مؤدی ارسال کند.

معاونت فناوری های مالیاتی نیز مکلف شده است امکان دسترسی برخط ادارات امور مالیاتی محل سکونت حقوق بگیران را به اطلاعات حقوق و دستمزد و مالیات پرداختی آنان در سامانه های مربوطه فراهم آورد؛ اقدامی که بستر تسریع در رسیدگی و جلوگیری از مراجعات حضوری مؤدیان را فراهم می کند.