به گزارش کردپرس، امین عارف‌نیا امروز در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی افزود: افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شرایط جنگ، نشان‌دهنده اهتمام دولت به حفظ و احیای میراث فرهنگی و توجه به عناصر هویت‌بخش کشور است که با همراهی و تلاش مسئولان استان به ثمر نشست.



وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اداره‌کل میراث فرهنگی، همراهی مقامات محلی و مدیریت استاندار آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه در کمتر از چند ماه و برگزاری منظم و باشکوه مراسم افتتاحیه، حاصل هماهنگی و همدلی مجموعه مدیریتی استان بود.



مشاور وزیر میراث فرهنگی به بازتاب ملی و بین‌المللی این رویداد نیز اشاره کرده و افزود: گزارش افتتاح بارگاه شمس تبریزی در جلسه هیأت دولت مطرح شد و بازتاب آن در رسانه‌های جهانی، نشان‌دهنده اهمیت این اقدام فرهنگی بوده و حضور گسترده اصحاب فرهنگ و هنر، هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و مسئولان نیز به شکوه این مراسم افزود.



مجموعه فرهنگی و عرفانی بارگاه شمس تبریزی شامگاه پانزدهم مهرماه ۱۴۰۵ با حضور وزیر میراث فرهنگی و جمعی از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مهمانان داخلی و خارجی با اعتباری حدود ۲۵۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع افتتاح شد.