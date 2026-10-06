۴۲ هزار فرد مبتلا به چاقی در کردستان شناسایی شدند

سرویس کردستان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: ۱۴۱ هزار و ۷۹۱ نفر در ۶ ماهه نخست سال جاری در استان مورد خطرسنجی قلبی عروقی قرار گرفتند که از این تعداد، ۴۲ هزار و ۵۹۳ نفر مبتلا به چاقی و ۵۹ هزار و ۵۵۷ نفر دارای اضافه وزن شناسایی شدند.

به گزارش کرد پرس، دکتر خالد رحمانی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در جریان اجرای برنامه خطرسنجی قلبی عروقی در نیمه نخست امسال، هفت هزار و ۲۲۹ نفر مبتلا به پیش دیابت، ۱۰ هزار و ۱۰ نفر دارای احتمال ابتلا به اختلال چربی خون، ۲ هزار و ۹۷۲ نفر مشکوک به فشارخون بالا و هزار و ۶۷۸ نفر مشکوک به ابتلا به دیابت شناسایی شدند.

وی افزود: خطرسنجی قلبی عروقی امکان شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر سکته های قلبی و مغزی، تعیین سطح خطر و ارائه مداخلات متناسب با شرایط هر فرد را فراهم می کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: در این فرایند، شاخص هایی از جمله فشارخون، قند و چربی خون، وزن، قد و دور کمر فرد بررسی می شود و سابقه مصرف دخانیات و سابقه خانوادگی بیماری های قلبی نیز مورد توجه قرار می گیرد؛ سپس سطح خطر ۱۰ ساله فرد محاسبه و اقدامات لازم متناسب با میزان خطر انجام می شود.

بیماری های قلبی عروقی؛ عامل نخست مرگ ومیر

رحمانی با بیان اینکه بیماری های قلبی عروقی همچنان نخستین عامل مرگ ومیر در جهان و ایران محسوب می شوند، گفت: بدون انجام خطرسنجی، بسیاری از افراد در معرض خطر ممکن است تا زمان بروز یک حادثه ناگهانی شناسایی نشوند، در حالی که با یک سنجش ساده و در دسترس می توان افراد پرخطر را به موقع شناسایی و برای کاهش عوامل خطر اقدام کرد.

وی درباره وضعیت مراقبت از بیماران مبتلا به فشارخون بالا در کردستان نیز اظهار کرد: ۵۸ هزار و ۱۶۵ فرد مبتلا به فشارخون بالا توسط پزشکان و ۱۹۷ هزار و ۹۸۷ نفر نیز توسط مراقبان سلامت تحت مراقبت قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از مصرف دخانیات، خواب کافی و سالم، حفظ وزن مناسب و کنترل چربی، قند و فشارخون را از مهم ترین عوامل مؤثر بر سلامت قلب عنوان کرد.

رحمانی همچنین توجه به آلودگی هوا و سلامت روان را از دیگر عوامل مؤثر در مراقبت از سلامت قلب دانست.

وی از افراد بالای ۳۰ سال خواست برای انجام سنجش خطر قلبی عروقی به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت مراجعه کنند و با بررسی دوره ای فشارخون، قند و چربی خون، عوامل خطر خود را شناسایی و برای کاهش آنها اقدام کنند.