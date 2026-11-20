با استقبال گسترده مردم قروه؛

سرویس کردستان - بخش خیابانی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی کردستان به میزبانی شهر قروه با اجرای نمایش هایی با محوریت های اجتماعی و بیان مشکلات جامعه آغاز به کار کرد.

به گزارش کرد پرس، بخش خیابانی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی کردستان به میزبانی شهر قروه با اجرای نمایش هایی با محوریت اجتماعی، عصر روز پنجشنبه در نقاط مختلفی از شهر با حضور داوران و استقبال گسترده مردم آغاز به کار کرد.

شهر قشنگ؛ بیان نیازهای یک شهر

نخستین نمایش خیابانی اجرا شده به نام «شهر قشنگ» از گروه هنری پیدا در روه به کارگردانی «محمدمهدی رضایی» بود. این نمایش با سه بازیگر مرد به بیان امکانات لازم برای یک شهر قشنگ و خوب پرداخت. مواردی که جزو دغدغه های مردم است و نبودشان شهر و مردمانش را با مشکل مواجه می کند.

کارگردان این نمایش در مصاحبه با خبرنگار کردپرس به محوریت نمایش اشاره کرد. «این نمایش صفات یک شهر قشنگ را نشان می دهد. همان چیزهایی که باعث زیبایی شهر می شوند. ما می خواستیم که این مسایل تبدیل به دغدغه شده و مشکلات شهر حل شوند».

«رضایی» که از سال ۹۶ مشغول فعالیت هنری تئاتر بوده و این نخستین کار کرگردانی اش در جشنواره استانی است، از مشکل همیشگی نبود پلاتو در قروه گفت. «مشکل اصلی تئاتر قروه نبود پلاتو است. پلاتویی که در حال حاضر ساخت و ساز بیرونی آن انجام شده و تنها تجهیزات درونی اش مانده اما هنوز تکمیل و به بهره برداری نرسیده و درخواست ما این است که هرچه سریع تر آماده شود چرا که اگر این پلاتو راه اندازی شود ما اتفاقات خیلی قشنگی را در قروه شاهد خواهیم بود».

کافه گُریزلند؛ نشانه ای از بلاتکلیفی جوانان در زندگی

دومین نمایش که به اجرا درآمد کاری بود از گروه تیک تاک سنندج به نام «کافه گُریزلند» به نویسندگی و کارگردانی «پیام رستمی».

محوریت این نمایش به کفته کارگردان آن در مورد بلاتکلیفی جوانان نسبت به آینده شان بود. آینده ای که نگرانی را در دل همه جوانان ایجاد کرده. «محوریت نمایش در مورد بلاتکلیفی جوانان امروز است که می خواهند مهاجرت کنند و بروند دنبال کار در کشورهای دیگر. ما در این نمایش از مخاطب سوال می پرسیم که آیا راهکاری برای این جوانان دارند آیا مهاجرت می تواند نجات دهد این بلاتکلیفی را؟!»

«پیام رستمی» در مصاحبه با خبرنگار کردپرس به اینکه چطور ایده اصلی برای ساخت نمایش «کافه گُریزلند» به ذهن اش رسید، پرداخت. «موضوع مهاجرت به این دلیل به ذهنم رسید که بسیاری راه حل مشکلات بلاتکلیفی را مهاجرت می دانند و من چون خودم به عنوان یک جوان مدام این سخنان را می شنوم می خواستم بدانم واقعا مردم نسبت به این مورد چه نظری دارند و آیا مهاجرت از نظر مردم راه حل است یا نه؟!».

او که از سال ۹۸ فعالیت هنری می کند و از سال ۱۴۰۱ هم وارد حوزه کارگردانی شده درخواستی دارد از مسئولان. «دوست دارم مسئولان بیشتر به هنر تئاتر مخصوصاً تئاتر خیابانی توجه کنند چون این نوع کار با مردم ارتباط دارد و حرف مردم را می زند و از دل مردم می آید و همچنین تقاضا دارم که پیشکسوتان هنر بیشتر حامی ما حوانان باشند».

سرباز صفر؛ روایت بی انگیزگی و نگرانی جوانان

سومین و آخرین نمایشی که در روز نخست جشنواره به اجرا درآمد کاری بود از سنندج به نام «سرباز صفر» به کارگردانی «شینیا خلیلی». این نمایش هم با محوریت اجتماعی به دغدغه های روزمره مردم و بی انگیزگی جوانان پرداخت.

کارگردان نمایش که از سال ۹۸ فعالیت هنری دارد و دانشجوی کارشناسی کارگردانی است، در مصاحبه با خبرنگار کردپرس به محوریت اصلی کار اشاره کرد. «سرباز صفر که دو بازیگر دارد با محوریت اجتماعی درباره کار و زندگی جوانانی است که نگران آینده خود هستند و انگیزه ای برای رسیدن به اهدافشان ندارند. ما این موضوع را در سربازی رفتن و نداشتن کارت پایان خدمت و تأثیرات آن بر کار و زندگی جوانان نشان دادیم».

«خلیلی» بر گسترش فرهنگ تئاتر در جامعه تأکید کرد. «تئاتر با مردم زنده است. مردم اگر بیایند و تئاتر ببینند و ما هم بتوانیم کارهای خوب تولید کنیم و مسئولان هم حمایت کنند و مانع نتراشند قطعاً این فرهنگ در جامعه رشد پیدا خواهد کرد».

بخش خیابانی این دوره از جشنواره تئاتر کردستان برای روز جمعه هم در قروه با حضور گروه های نمایشی ادامه دارد و اختتامیه آن هم در روز شنبه با معرفی نمایش های برتر برگزار می شود.