شکارچی کبوتران وحشی در تکاب دستگیر شد

به گزارش کردپرس، محمدرضا صادقیان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست تکاب در پی دریافت گزارش از دوستداران محیط زیست، با اقدام سریع، فرد موردنظر را هنگام فروش کبوترهای وحشی شناسایی و دستگیر کردند.



وی افزود: در این ماموریت ۳۰ قطعه کبوتر وحشی و یک سبد نگهداری از فرد دستگیرشده کشف و موضوع در محل صورتجلسه شد.



صادقیان اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده، فرد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و کبوترهای کشف‌شده نیز پس از بررسی وضعیت جسمانی و اطمینان از قابلیت بازگشت به طبیعت، در نزدیک‌ترین زیستگاه مناسب رهاسازی شدند.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب از همکاری و گزارش‌رسانی دوستداران محیط زیست قدردانی کرد و از شهروندان خواست موارد مربوط به شکار، زنده‌گیری و خرید و فروش حیات‌وحش را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش کنند.