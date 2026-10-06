کردپرس
شکارچی کبوتران وحشی در تکاب دستگیر شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۱:۲۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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شکارچی کبوتران وحشی در تکاب دستگیر شد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به زنده‌گیری و نگهداری ۳۰ قطعه کبوتر وحشی کرده بود، خبر داد.

به گزارش کردپرس، محمدرضا صادقیان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست تکاب در پی دریافت گزارش از دوستداران محیط زیست، با اقدام سریع، فرد موردنظر را هنگام فروش کبوترهای وحشی شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در این ماموریت ۳۰ قطعه کبوتر وحشی و یک سبد نگهداری از فرد دستگیرشده کشف و موضوع در محل صورتجلسه شد.

صادقیان اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده، فرد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و کبوترهای کشف‌شده نیز پس از بررسی وضعیت جسمانی و اطمینان از قابلیت بازگشت به طبیعت، در نزدیک‌ترین زیستگاه مناسب رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب از همکاری و گزارش‌رسانی دوستداران محیط زیست قدردانی کرد و از شهروندان خواست موارد مربوط به شکار، زنده‌گیری و خرید و فروش حیات‌وحش را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش کنند.

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