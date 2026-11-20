سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: در قالب طرح نشان دار کردن مالیات، ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۲ پروژه عمرانی و زیرساختی استان تامین شد.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: از مجموع هفت پروژه ملی و استانی تعریف شده در قالب طرح نشان دار کردن مالیات، تا ۲۳ آبان سال جاری اعتبار مورد نیاز برای اجرای ۲ پروژه به طور کامل تامین شده است.

وی افزود: این پروژه ها شامل ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر دیواندره با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال و تکمیل و تجهیز اردوگاه های مجرمان مواد مخدر و کادر درمانی کامیاران با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به وضعیت پنج پروژه باقی مانده بیان کرد: از مجموع هفت پروژه با اعتبار مورد نیاز هفت هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال، تاکنون اعتبار مورد نیاز برای پنج پروژه به مبلغ ۶ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال تامین نشده و اجرای آنها به مشارکت مودیان مالیاتی وابسته است.

فعله گری گفت: تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور در محدوده میاندوآب ـ کرمانشاه، احداث مجتمع فرهنگی و هنری سنندج، احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز و بهسازی راه اصلی سنندج ـ مریوان ـ باشماق از جمله طرح های باقی مانده هستند.

وی با تاکید بر نقش صاحبان مشاغل در تامین منابع مالی این طرح ها یادآور شد: مودیان مالیاتی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ فرصت دارند از طریق تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰، محل هزینه کرد مالیات خود را در قالب طرح نشان دار کردن مالیات به پنج پروژه باقی مانده اختصاص دهند.