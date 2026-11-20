سرویس کردستان - معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی کردستان گفت: سه هزار و ۳۱۳ نفر از افراد دارای معلولیت واجد شرایط در استان، مهرماه امسال کمک هزینه تأمین لوازم بهداشتی دریافت کردند که میزان پرداختی بر اساس شدت معلولیت و نیاز افراد، بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش کرد پرس، فرزانه بهرامی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: کمک هزینه تأمین لوازم بهداشتی به افراد دارای معلولیت با هدف حمایت از نیازهای ضروری آنان و متناسب با شرایط جسمی و میزان نیاز هر فرد پرداخت می شود.

وی افزود: در شیوه پرداخت پیشین، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به صورت یکسان برای تمامی افراد واجد شرایط در نظر گرفته می شد، اما در شیوه جدید، میزان کمک هزینه با توجه به شدت معلولیت و نیازهای افراد تعیین و پرداخت می شود.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی کردستان با اشاره به افزایش دامنه حمایت مالی در شیوه جدید بیان کرد: در حال حاضر مبلغ این کمک هزینه ماهانه از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان متغیر است.

بهرامی هدف از اجرای این شیوه را هدفمندتر شدن حمایت های اجتماعی عنوان کرد و گفت: پرداخت متناسب با شرایط افراد، در راستای توزیع عادلانه منابع، شناسایی دقیق تر نیازها و تقویت نظام حمایتی مبتنی بر نیاز انجام می شود.