شاکی رضایت داد؛ مامور انتظامی متخلف همچنان در بازداشت

سرویس کردستان - انتشار فیلم برخورد غیرمتعارف یک مامور انتظامی با ۲ دانش آموز در سنندج که به دلیل رانندگی بدون گواهینامه از دست پلیس متواری شده بودند، با ورود فرمانده انتظامی کردستان و دادسرای نظامی استان همراه شد و مامور خاطی پس از احضار و تفهیم اتهام، با صدور قرار قانونی بازداشت و به زندان معرفی شد.

به گزارش کرد پرس، این فیلم که طی روزهای گذشته در فضای مجازی منتشر و بازتاب گسترده ای پیدا کرد، مربوط به برخورد یکی از ماموران گشت انتظامی با ۲ دانش آموز در جریان یک تعقیب و گریز در یکی از خیابان های سنندج است.

فرمانده انتظامی کردستان در تشریح این حادثه، گفت: به محض اطلاع از موضوع، شخصاً پیگیری آن را در دستور کار قرار دادم و با ۲ دانش آموز، والدین آنها و مامور مربوطه گفت وگو کردم.

سردار یحیی الهی با اشاره به روند تعقیب و گریز، افزود: بررسی ها نشان می دهد این دانش آموزان پس از فرار از پلیس و طی چندین خیابان، به دلیل احتمال بروز آسیب برای خود و دیگران تحت تعقیب قرار گرفته بودند، اما نحوه مواجهه مامور با آنها خارج از چارچوب های اخلاقی و قانونی بوده است.

وی تاکید کرد: حق توهین و بی احترامی به هیچ کس، حتی مجرمان را نداریم.

رضایت خانواده مانع رسیدگی به تخلف نشد

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به دیدار با خانواده این دانش آموزان، اظهار کرد: پدر آنها ضمن عذرخواهی بابت رفتار فرزندانش که منجر به فرار از پلیس شده بود، از حق خود برای شکایت از مامور مربوطه گذشت کرد.

سردار الهی افزود: با وجود گذشت شاکی خصوصی، این موضوع مانع رسیدگی سازمانی به تخلف صورت گرفته نشد و مامور مربوطه برای رسیدگی قانونی به دادسرای نظامی معرفی شد.

وی ادامه داد: این مامور پس از طی مراحل قانونی، برای گذراندن دوران تنبیه به استانی دیگر منتقل خواهد شد تا رعایت حقوق شهروندان و ضوابط قانونی از سوی کارکنان انتظامی با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

دادستان نظامی کردستان: مامور خاطی بازداشت شد

دادستان نظامی استان کردستان نیز گفت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی درباره رفتار غیرقانونی یکی از ماموران انتظامی با ۲ دانش آموز در سنندج، موضوع در همان دقایق ابتدایی به صورت ویژه در دستور کار دادستانی نظامی استان قرار گرفت.

محمدحسین امیری افزود: دستورات قضایی لازم به بازرسی فرماندهی انتظامی استان صادر شد تا ضابطان در اسرع وقت نسبت به جمع آوری اسناد و ادله مرتبط با موضوع اقدام کنند.

وی ادامه داد: پس از جمع آوری دلایل و شناسایی مامور، وی به دادسرای نظامی احضار و پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار قانونی بازداشت و به زندان معرفی شد.

دادستان نظامی استان کردستان تاکید کرد: دستگاه قضایی، به ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح، خود را پشتیبان مردم، پاسدار حقوق اساسی، تضمین کننده حقوق عامه و صیانت کننده از حقوق شهروندان می داند.

پدر این ۲ دانش آموز نیز با انتشار ویدیویی در فضای مجازی ضمن اشاره به رانندگی بدون گواهینامه فرزندانش، از برخورد فرمانده انتظامی کردستان و دادستان نظامی استان با مامور متخلف قدردانی کرد.