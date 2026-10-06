کشتی گیر کردستانی نایب قهرمان رقابت های پلیس های جهان شد

سرویس کردستان - «سعید انوری» کشتی گیر کردستانی در رقابت های کشتی آزاد پلیس های جهان با برتری مقابل حریفانی از مغولستان، روسیه و الجزایر به دیدار نهایی راه یافت و با کسب مدال نقره، عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

به گزارش کرد پرس، رقابت های کشتی آزاد پلیس های جهان به میزبانی روسیه برگزار شد و سعید انوری، نماینده استان کردستان، با ارائه عملکردی موفق در مراحل مختلف این مسابقات توانست جواز حضور در دیدار پایانی را به دست آورد.

انوری در مسیر صعود به فینال، برابر نمایندگان مغولستان، روسیه و الجزایر به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد.

کشتی گیر کردستانی در مسابقه فینال مقابل نماینده کره شمالی به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه هشت بر پنج مغلوب حریف خود شد تا به مدال نقره این رقابت ها دست یابد و عنوان نایب قهرمانی مسابقات پلیس های جهان را کسب کند.

این رقابت ها روز سه شنبه ۱۴ مهرماه برگزار شد و سعید انوری، از کشتی گیران استان کردستان و از شاگردان «برهان فاتحی» مربی باسابقه کشتی این استان، با کسب این مدال برای ورزش کردستان افتخارآفرینی کرد.