۱۷۶ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان کردستانی پرداخت شد

از طریق صندوق قرض الحسنه امداد ولایت؛

سرویس کردستان - مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در استان کردستان، از پرداخت ۱۷۶ میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان و نیازمندان این استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش کرد پرس، جلال محودیان در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه این مبلغ در قالب ۳ هزار و ۳۸۵ فقره تسهیلات پرداخت شده است، گفت: این اقدامات با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر انجام شده است.

وی اظهار کرد: از این میزان تسهیلات ۱۶۸۰ فقره وام حمایتی به ارزش ۶۳ میلیارد تومان و ۹۰۳ فقره تسهیلات اشتغال زایی به مبلغ ۶۲ میلیارد تومان به نیازمندان پرداخت شده است.

مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در استان کردستان همچنین بر حمایت های این صندوق در حوزه مسکن و آموزش تاکید کرد و افزود: در بخش مسکن ۴۶۴ فقره تسهیلات به ارزش ۳۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

محمودیان ادامه داد: علاوه بر این، با هدف حمایت از نسل جوان، ۱۷۲ فقره تسهیلات فرهنگی و تحصیلی به ارزش ۷.۵ میلیارد تومان و همچنین ۱۵۶ فقره تسهیلات از محل سپرده های خیرین به مبلغ ۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.