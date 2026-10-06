نهضت ملی مسکن، موتور رونق اقتصادی کردستان

مدیرکل راه و شهرسازی در بازدید از عملیات ساخت پروژه های مسکن حمایتی سنندج تاکید کرد؛

سرویس کردستان - مدیر کل راه و شهرسازی کردستان گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کردستان، علاوه بر پاسخ گویی به بخشی از نیاز خانوارهای فاقد مسکن می تواند با فعال سازی زنجیره ساخت وساز، زمینه رونق تولید، اشتغال و تحرک اقتصادی در استان را فراهم کند.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در جریان بازدید از عملیات ساخت پروژه های مسکن حمایتی شهر سنندج که با حضور مسئولان دستگاه های نظارتی انجام شد، اظهار کرد: تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه، همواره در شمار مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران و مدیران قرار داشته است در همین راستا نهضت ملی مسکن با هدف افزایش تولید مسکن و تامین سرپناه برای خانوارهای فاقد مسکن در کشور به اجرا درآمده و کردستان نیز از استان های فعال در اجرای این طرح به شمار می رود.

احترام به متقاضیان مسکن یک وظیفه تکلیفی است

قادری با اعلام اینکه ساخت تمام پروژه های مسکن ملی در بخش های انبوه سازی و گروه ساخت باید مطابق برنامه زمان بندی انجام شود، افزود: تحویل واحدهای مسکونی سر موعد وظیفه قانونی ماست،که تحقق این رسالت برای احترام به چشم انتظاری ذینفعان، هم افزایی و مشارکت جدی دستگاه های خدمان رسان را می طلبد بنابراین هیچ قصوری در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه هرگونه تعلل در فرایند عملیات ساخت مسکن موجب افزایش روز افزون هزینه های مصالح و فشار بر متقاضی و حتی سازنده می شود، افزود: آورده به موقع متقاضی، پرداخت به هنگام تسهیلات بانکی و انجام تعهدات سرموعد سازنده در ساخت و تحویل پروژه مسکن حمایتی نقش مستقیم دارد.

تاکید برانجام همزمان خدمات زیر بنایی

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان بر تامین همزمان زیرساخت های آب، برق، تلفن و گاز در تمام پروژه های مسکن حمایتی استان تاکید کرد و به صراحت گفت: تحویل مسکن بدون انجام خدمات زیربنایی با توجه به تاکید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ممکن نیست، چرا که در فرایند اجرای این طرح ملی همه مدیران دستگاه های خدمات رسان و نظام بانکی در مقابل جامعه ذینفع (متقاضیان) مسئول هستند.

وی از کیفیت مصالح به کار رفته در واحدهای نهضت ملی مسکن به مثابه پروژه های ساختمانی شخصی ساز، ابراز خرسندی کرد، اما به سازندگان هشدار داد: استفاده از مصالح بی کیفیت پذیرفتنی نیست و در صورت مشاهده چنین تخلفی، صورت وضعیت پیمانکاران خاطی تایید نمی شود.

وی خدمت به مردم در دو حوزه راه و مسکن در کردستان را یک تکلیف بلامنازع دانست و به کارشناسان توصیه کرد که مدیریت از پشت میز و با هامش نگاری نامه اداری، ره به جایی نمی برد و برای پیشبرد کار باید مدام در میدان پایش و نظارت حضور داشت.

به گفته وی همین تفکر و جهان بینی در شش ماه نخست امسال موجب تسریع در تامین زمین، ساخت و پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن ملی در بخش گروه ساخت و انبوه سازی، جوانی جمعیت و خانه امید شده است.

صنعت ساختمان پیشران اقتصاد در کردستان

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان اظهار کرد: صنعت ساختمان یکی از بخش های پیشران اقتصاد محسوب می شود و رونق آن تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی شود، بلکه طیف گسترده ای از صنایع، مشاغل و خدمات مرتبط با آن را نیز فعال می کند از تولید مصالح ساختمانی و حمل ونقل گرفته تا خدمات فنی، مهندسی و نیروی انسانی، همگی از رونق ساخت وساز تاثیر می پذیرند.

قادری با تحلیل این مولفه که اجرای نهضت ملی مسکن در کردستان می تواند علاوه بر ایجاد امید برای متقاضیان و جوانان به گردش سرمایه در بخش های مختلف اقتصادی استان نیز کمک کند،افزود: افزایش ساخت وساز تقاضا برای مصالح و خدمات ساختمانی را افزایش داده و زمینه فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط را فراهم می کند.

به گفته وی همچنین بخش مسکن از ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال برخوردار است به ویژه آنکه بخش مهمی از نیروی کار مورد نیاز این حوزه را نیروهای فنی و کارگران با مهارت های مختلف تشکیل می دهند بنابراین تداوم ساخت وساز و اجرای پروژه های مسکن می تواند به حفظ و ایجاد فرصت های شغلی و تقویت درآمد خانوارها کمک کند.

وی نهضت ملی مسکن در کردستان را فراتر از یک برنامه برای ساخت واحدهای مسکونی دانست و افزود: این طرح در صورت تامین به موقع منابع، تسریع در روند اجرا و مشارکت موثر دستگاه های مرتبط، ظرفیت آن را دارد که به یکی از محورهای تحرک اقتصادی، رونق تولید و اشتغال در استان تبدیل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی از پروژه ۵۲۰ واحدی مسکن حمایتی بفران، دیمن و بارین در منطقه اسلام آباد، پروژه ۳۶۴ واحدی و ۱۶۸ واحدی هیوا در شهرک زاگرس، ۱۷۵ واحدی آونگ و ۱۸۵ واحدی هوران در فاز چهارم منطقه بهاران سنندج از نزدیک بازدید و افزون بر ارزیابی شاخص کمیت و کیفیت این پروژه ها، بر تسریع در عملیات ساخت واحدهای مسکونی تاکید کرد.

ساخت ۳۶ هزار واحدمسکن تعهد دولت درکردستان

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان نیز در جریان این بازدید اینگونه گزارش داد که ساخت ۳۶ هزار واحد مسکن حمایتی در دو قالب انبوه سازی و گروه ساخت تعهد برنامه دولت در استان کردستان است که تاکنون برای احداث ۱۸ هزار و ۲۰۰ واحد در استان در قالب گروه ساخت تخصیص پروژه به عبارتی تامین زمین انجام شده است.

امیرحسین جمشیدی با اشاره به روند تسریع تامین و شتاب بخشی مسکن حمایتی در استان، افزود: چهار هزار و ۷۰۵ واحد مسکن نیز در قالب انبوه سازی در استان در دست ساخت است که از این تعداد یک هزار و ۱۹۷ واحد در سقز و مابقی در سنندج است.

وی پیرامون تعداد واحدهای آماده تحویل تا پایان سال جاری نیز ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال، منوط به همراهی متقاضیان در واریزی میزان سهم آورده، پرداخت تسهیلات به موقع بانکی و استفاده از متمم یک هزار و ۲۶ واحد برای تحویل آماده کنند.