کردپرس
رویداد «شب‌های فرهنگی اورامانات» برگزار می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۰:۰۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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رویداد «شب‌های فرهنگی اورامانات» برگزار می‌شود

سرویس کرمانشاه _ رویداد «شب‌های فرهنگی اورامانات» با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث‌باباجانی و با هدف بازنمایی هویت، هنر و میراث بومی این منطقه برگزار می‌شود.

به گزارش کردپرس؛ این رویداد با رویکرد هم‌افزایی میان این چهار شهرستان و بهره‌گیری از توان هنرمندان، انجمن‌ها و فعالان فرهنگی طراحی شده است و جلوه‌هایی از موسیقی، ادبیات، هنرهای تجسمی، صنایع‌دستی، آیین‌های بومی و مفاخر اورامانات را در بر خواهد گرفت.

این رویداد همچنین، حمایت از تولیدات هنری، تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر و گسترش عدالت فرهنگی را دنبال می‌کند.

در طراحی برنامه‌ها، ویژگی‌ها و داشته‌های هر یک از شهرستان‌های پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث‌باباجانی مورد توجه قرار می‌گیرد تا ضمن حفظ تنوع فرهنگی، روایتی منسجم از هویت مشترک اورامانات ارائه شود.

اداره کل فرهنگ. و ارشاد اسلامی کرمانشاه به زودی جزییات بیشتر مرتبط با این برنامه‌ها منتشر خواهد کرد. 

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