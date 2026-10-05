مصرف ۵۸ میلیون مترمکعب CNG در کردستان طی نیمه نخست امسال
به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی اظهار کرد: استفاده از سوخت پاک CNG به جای بنزین علاوه بر صرفه اقتصادی، موجب کاهش آلاینده های زیست محیطی می شود.
وی افزود: هم اکنون ۵۲ جایگاه CNG در استان کردستان فعال است و به شهروندان خدمات ارائه می دهد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به افزایش استقبال شهروندان و رشد مصرف CNG پس از اجرای طرح تغییر نرخ بنزین کارت اضطراری مجاری عرضه در شهریور ماه امسال، گفت: ظرفیت توزیع روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب CNG در جایگاه های استان فراهم است.
حمه حسنی ادامه داد: ۳۳۶ نازل در جایگاه های CNG استان فعال است و کالیبراسیون دیسپنسرهای همه جایگاه ها انجام شده و گواهینامه سلامت آنها از اداره استاندارد دریافت شده است.
وی بیان کرد: کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان نیز به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، وضعیت عملکرد و تجهیزات فنی جایگاه های CNG استان را به صورت مستمر پایش می کنند.
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