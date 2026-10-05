مصرف ۵۸ میلیون مترمکعب CNG در کردستان طی نیمه نخست امسال

سرویس کردستان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۵۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده (CNG) در استان مصرف شد که این میزان مصرف، صرفه جویی بیش از ۵۸ میلیون لیتر بنزین را به دنبال داشته است.

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی اظهار کرد: استفاده از سوخت پاک CNG به جای بنزین علاوه بر صرفه اقتصادی، موجب کاهش آلاینده های زیست محیطی می شود.

وی افزود: هم اکنون ۵۲ جایگاه CNG در استان کردستان فعال است و به شهروندان خدمات ارائه می دهد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به افزایش استقبال شهروندان و رشد مصرف CNG پس از اجرای طرح تغییر نرخ بنزین کارت اضطراری مجاری عرضه در شهریور ماه امسال، گفت: ظرفیت توزیع روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب CNG در جایگاه های استان فراهم است.

حمه حسنی ادامه داد: ۳۳۶ نازل در جایگاه های CNG استان فعال است و کالیبراسیون دیسپنسرهای همه جایگاه ها انجام شده و گواهینامه سلامت آنها از اداره استاندارد دریافت شده است.

وی بیان کرد: کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان نیز به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، وضعیت عملکرد و تجهیزات فنی جایگاه های CNG استان را به صورت مستمر پایش می کنند.