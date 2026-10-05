کردپرس
برای ریشه کنی بی سوادی باید از همه ظرفیت های شهرستان استفاده کنیم
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۱۳:۰۵ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

برای ریشه کنی بی سوادی باید از همه ظرفیت های شهرستان استفاده کنیم

سرویس کردستان - فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های شهرستان برای توسعه سوادآموزی گفت: همه دستگاه ها، نهادها و مجموعه های عضو شورای پشتیبانی سوادآموزی باید در این مسیر کمک حال آموزش و سوادآموزی باشند تا بتوانیم به سمت رفع بی سوادی حرکت کنیم.

غریب سجادی در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان سنندج اظهار کرد: آمار موجود در حوزه بی سوادی شهرستان نیازمند بررسی و پالایش دقیق است و برآورد فعلی از وجود حدود ۱۱ هزار نفر بی سواد در جامعه شهری و روستایی سنندج حکایت دارد.

وی افزود: آمار دقیق و قابل اتکا، مبنای برنامه ریزی صحیح است و انتظار می رود با انجام سرشماری جدید، اطلاعات دقیق تری از وضعیت سواد شهرستان به دست آید و بر اساس آن برای کاهش و رفع بی سوادی برنامه ریزی شود.

فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه نباید نگاه صرفاً سنتی به مفهوم سواد داشت، تصریح کرد: سواد تنها به خواندن و نوشتن محدود نمی شود و باید در کنار آموزش های پایه، به سمت مهارت آموزی و افزایش دانش و مهارت های زندگی متناسب با نیازهای شغلی و اجتماعی افراد حرکت کنیم.

سجادی ادامه داد: در سیاست گذاری ها باید به جای نگاه سلبی، از سیاست های تشویقی استفاده شود و نباید صرفاً به دلیل بی سوادی، حقوق اجتماعی افراد تحت تأثیر قرار گیرد؛ بلکه باید زمینه ای فراهم شود تا افراد با انگیزه و حمایت بیشتر به سمت یادگیری و ارتقای دانش و مهارت خود حرکت کنند.

وی بر نقش آگاهی بخشی و رسانه ها در توسعه فرهنگ سوادآموزی تأکید کرد و گفت: در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی باید از ظرفیت رسانه ها و سایر ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی شهرستان به شکل مؤثر استفاده شود.

فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت توجه به زمان برگزاری کلاس های سوادآموزی تأکید کرد و افزود: برنامه ریزی برای زمان و نحوه برگزاری کلاس ها باید به گونه ای باشد که افراد بیشتری امکان حضور و بهره مندی از آموزش ها را داشته باشند.

سجادی بیان کرد: افراد باسواد جامعه نیز می توانند به عنوان الگو و مشوق، نقش مؤثری در ترغیب افراد بی سواد به یادگیری داشته باشند؛ چرا که دانش و سواد زمانی ارزشمند است که در مسیر درست و برای ارتقای کیفیت زندگی فرد و جامعه به کار گرفته شود.

وی تأکید کرد: شورای پشتیبانی سوادآموزی باید با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود، از دستگاه های اجرایی و آموزشی گرفته تا رسانه ها و مجموعه های فرهنگی و اجتماعی، برای کاهش و ریشه کنی بی سوادی در شهرستان سنندج برنامه ریزی و اقدام کند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
مصرف ۵۸ میلیون مترمکعب CNG در کردستان طی نیمه نخست امسال
خبر قبلی
مصرف ۵۸ میلیون مترمکعب CNG در کردستان طی نیمه نخست امسال
تشکیل ۸۳۰ پرونده برای سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی در آذربایجان غربی
خبر بعدی
تشکیل ۸۳۰ پرونده برای سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی در آذربایجان غربی
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.