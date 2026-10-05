برای ریشه کنی بی سوادی باید از همه ظرفیت های شهرستان استفاده کنیم

سرویس کردستان - فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های شهرستان برای توسعه سوادآموزی گفت: همه دستگاه ها، نهادها و مجموعه های عضو شورای پشتیبانی سوادآموزی باید در این مسیر کمک حال آموزش و سوادآموزی باشند تا بتوانیم به سمت رفع بی سوادی حرکت کنیم.

غریب سجادی در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان سنندج اظهار کرد: آمار موجود در حوزه بی سوادی شهرستان نیازمند بررسی و پالایش دقیق است و برآورد فعلی از وجود حدود ۱۱ هزار نفر بی سواد در جامعه شهری و روستایی سنندج حکایت دارد.

وی افزود: آمار دقیق و قابل اتکا، مبنای برنامه ریزی صحیح است و انتظار می رود با انجام سرشماری جدید، اطلاعات دقیق تری از وضعیت سواد شهرستان به دست آید و بر اساس آن برای کاهش و رفع بی سوادی برنامه ریزی شود.

فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه نباید نگاه صرفاً سنتی به مفهوم سواد داشت، تصریح کرد: سواد تنها به خواندن و نوشتن محدود نمی شود و باید در کنار آموزش های پایه، به سمت مهارت آموزی و افزایش دانش و مهارت های زندگی متناسب با نیازهای شغلی و اجتماعی افراد حرکت کنیم.

سجادی ادامه داد: در سیاست گذاری ها باید به جای نگاه سلبی، از سیاست های تشویقی استفاده شود و نباید صرفاً به دلیل بی سوادی، حقوق اجتماعی افراد تحت تأثیر قرار گیرد؛ بلکه باید زمینه ای فراهم شود تا افراد با انگیزه و حمایت بیشتر به سمت یادگیری و ارتقای دانش و مهارت خود حرکت کنند.

وی بر نقش آگاهی بخشی و رسانه ها در توسعه فرهنگ سوادآموزی تأکید کرد و گفت: در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی باید از ظرفیت رسانه ها و سایر ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی شهرستان به شکل مؤثر استفاده شود.

فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت توجه به زمان برگزاری کلاس های سوادآموزی تأکید کرد و افزود: برنامه ریزی برای زمان و نحوه برگزاری کلاس ها باید به گونه ای باشد که افراد بیشتری امکان حضور و بهره مندی از آموزش ها را داشته باشند.

سجادی بیان کرد: افراد باسواد جامعه نیز می توانند به عنوان الگو و مشوق، نقش مؤثری در ترغیب افراد بی سواد به یادگیری داشته باشند؛ چرا که دانش و سواد زمانی ارزشمند است که در مسیر درست و برای ارتقای کیفیت زندگی فرد و جامعه به کار گرفته شود.

وی تأکید کرد: شورای پشتیبانی سوادآموزی باید با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود، از دستگاه های اجرایی و آموزشی گرفته تا رسانه ها و مجموعه های فرهنگی و اجتماعی، برای کاهش و ریشه کنی بی سوادی در شهرستان سنندج برنامه ریزی و اقدام کند.