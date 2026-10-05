قاچاق 8200 لیتر سوخت در مریوان/متهم ۱۵.۶ میلیارد ریال جریمه شد

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: پرونده قاچاق هشت هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت در شهرستان مریوان رسیدگی و متهم این پرونده به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده قاچاق هشت هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت به ارزش هشت میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: ماموران گمرک باشماق مریوان هنگام کنترل خودروهای عبوری، این میزان سوخت قاچاق را داخل یک دستگاه خودرو کشف و پرونده را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.