کردپرس
قاچاق 8200 لیتر سوخت در مریوان/متهم ۱۵.۶ میلیارد ریال جریمه شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۱۲:۴۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

قاچاق 8200 لیتر سوخت در مریوان/متهم ۱۵.۶ میلیارد ریال جریمه شد

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: پرونده قاچاق هشت هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت در شهرستان مریوان رسیدگی و متهم این پرونده به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده قاچاق هشت هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت به ارزش هشت میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: ماموران گمرک باشماق مریوان هنگام کنترل خودروهای عبوری، این میزان سوخت قاچاق را داخل یک دستگاه خودرو کشف و پرونده را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
استاندار دهوک: درختان قطع‌شده از ترکیه وارد اقلیم کردستان می‌شوند
خبر قبلی
استاندار دهوک: درختان قطع‌شده از ترکیه وارد اقلیم کردستان می‌شوند
مصرف ۵۸ میلیون مترمکعب CNG در کردستان طی نیمه نخست امسال
خبر بعدی
مصرف ۵۸ میلیون مترمکعب CNG در کردستان طی نیمه نخست امسال
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.