در واکنش بە ویدیوهای منتشر شدە در فضای مجازی؛

بە گزارش کردپرـس، علی تتر، استاندار دهوک، اعلام کرد درختانی که تصاویر و ویدئوهای قطع آن‌ها در روزهای اخیر منتشر شده، در خاک ترکیه قطع شده‌اند و هیچ درختی در مدت اخیر در خاک اقلیم کردستان قطع نشده است.

علی تتر در یک نشست خبری گفت تمامی شواهد موجود نشان می‌دهد محل قطع درختان در عمق خاک ترکیه قرار دارد و کامیون‌های حامل این درختان از طریق گذرگاه مرزی سرزێری وارد اقلیم کردستان می‌شوند. وی افزود دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق پس از انتشار گزارش‌ها و شایعات درباره قطع درختان، تحقیقات دقیقی درباره این موضوع انجام داده‌اند تا واقعیت برای افکار عمومی روشن شود.

استاندار دهوک همچنین گفت توپوگرافی منطقه، شکل مسیرها و پلاک خودروها به‌وضوح نشان می‌دهد مناطقی که در تصاویر دیده می‌شوند در خاک اقلیم کردستان قرار ندارند و خودروهای حامل درختان از ترکیه وارد اقلیم می‌شوند.

علی تتر در ادامه گفت هر شهروندی که درباره این موضوع تردید دارد، می‌تواند به گذرگاه سرزێری مراجعه کند و مستقیماً از ساکنان منطقه یا رانندگان کامیون‌ها درباره منشأ درختان و مسافتی که برای انتقال آن‌ها طی شده است، سؤال کند. موضوع قطع درختان در مناطق مرزی استان دهوک طی سال‌های گذشته نیز بارها مورد مناقشه قرار گرفته است. فعالان محیط زیست ترکیه را متهم کرده‌اند که در جریان احداث پایگاه‌های نظامی و جاده‌ها در مناطق کوهستانی اقلیم کردستان، خسارات قابل توجهی به محیط زیست وارد کرده است.