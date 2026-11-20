رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دهوک از ثبت ۲۲۷ تریلیون دینار مبادلات تجاری از طریق گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ خبر داد و اعلام کرد: درآمدهای گمرکی در این مدت از ۹.۵ تریلیون دینار فراتر رفته است.

به گزارش کردپرس، «شکری جمیل نوری»، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دهوک با تاکید بر جایگاه راهبردی گذرگاه مرزی «ابراهیم خلیل» در تجارت عراق با ترکیه و کشورهای اروپایی، خواستار توسعه زیرساخت‌های این گذرگاه و اجرای سامانه گمرکی «آسیکودا» برای تسهیل مبادلات، کاهش تشریفات اداری و تسریع حمل‌ونقل کالا شد.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، نوری تصریح کرد: بر اساس آمار وزارت دارایی و اقتصاد دولت اقلیم کردستان، حجم مبادلات تجاری از طریق گذرگاه‌های مرزی این اقلیم در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ به حدود ۲۲۷ تریلیون دینار رسیده و درآمدهای گمرکی نیز از ۹.۵ تریلیون دینار فراتر رفته و این در حالی است که استان دهوک در همین دوره با حدود پنج تریلیون دینار، بیشترین سهم را از درآمدهای گمرکی در میان استان‌های اقلیم کردستان به خود اختصاص داده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دهوک همچنین گفت: بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم، حجم مبادلات تجاری از طریق گذرگاه‌های این منطقه در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود، یعنی حدود ۴۱.۲ تریلیون دینار رسید؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۵.۸۵ تریلیون دینار کاهش یافت.

وی با اشاره به سطح روابط تجاری عراق و ترکیه اظهار داشت: حجم مبادلات تجاری دو کشور به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است به طوریکه عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، در اظهاراتی در ماه ژوئیه بر این مطلب صحه گذاشت و از برنامه‌ریزی برای افزایش آن به ۳۰ میلیارد دلار خبر داده بود.

نوری با تأکید بر اهمیت اتصال گذرگاه ابراهیم خلیل به سامانه گمرکی آسیکودا تصریح کرد: اجرای این سامانه می‌تواند پیچیدگی‌های اداری را کاهش دهد و روند مبادلات تجاری را سرعت ببخشد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه این گذرگاه و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل کالا تأکید کرد و گفت: اجرایی‌نشدن رسمی سامانه آسیکودا یکی از موضوعاتی است که باید تعیین تکلیف شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دهوک افزود: این اتاق در حال ادامه گفت‌وگوها و هماهنگی با اتاق بازرگانی و صنایع بغداد و نهادهای ذی‌ربط دولت فدرال عراق است تا زمینه دستیابی به تفاهم‌های مشترک برای توسعه گذرگاه ابراهیم خلیل و رفع موانع تجارت و انتقال کالا میان اقلیم کردستان و سایر استان‌های عراق فراهم شود.

وی بر اهمیت تداوم همکاری میان نهادهای مرتبط تأکید کرد و گفت: هماهنگی بیشتر می‌تواند به روان‌سازی تردد کامیون‌های تجاری، بهبود شرایط فعالیت بازرگانان و شرکت‌ها و گسترش فعالیت‌های اقتصادی از طریق این گذرگاه منجر شود.

نوری در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع اجرای سامانه آسیکودا در گذرگاه‌های اقلیم کردستان همچنان در دستور مذاکرات میان دولت فدرال و دولت اقلیم قرار دارد و این سامانه هنوز در اقلیم به مرحله اجرا نرسیده است.

وی افزود: تعیین تکلیف سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی و سازوکار توزیع درآمدهای گمرکی، از جمله موانع باقی‌مانده در مسیر اجرای این سامانه به شمار می‌رود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دهوک همچنین گفت: تلاش‌ها برای یکسان‌سازی و الکترونیکی‌کردن رویه‌های گمرکی در تمامی گذرگاه‌های عراق ادامه دارد چرا که این اقدام می‌تواند شفافیت را افزایش دهد، روند جابه‌جایی کالا را ساماندهی کند، بهره‌وری وصول درآمدهای گمرکی را بهبود بخشد و تشریفات اداری را کاهش دهد.

وی در پایان تأکید کرد: فعالان بخش تجارت معتقدند توسعه گذرگاه ابراهیم خلیل و رفع موانع اداری و فنی حمل‌ونقل، ظرفیت این گذرگاه را برای پذیرش حجم بیشتری از مبادلات افزایش می‌دهد، روابط اقتصادی عراق و ترکیه را تقویت می‌کند و جایگاه عراق را به‌عنوان مسیر مهم تجاری میان کشورهای منطقه و بازارهای اروپا ارتقا می‌بخشد.