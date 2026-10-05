به گزارش کردپرس، دکتر محمد امین ولی زاد افزود: مردم می‌توانند مالیات خود را به تکمیل بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی شهید بهشتی ارومیه اختصاص دهند .

او تصریح کرد: پروژه بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی شهید بهشتی ارومیه در طرح «نشان‌دار کردن مالیات» قرار گرفته و با قرار گرفتن این پروژه در طرح نشان‌دار کردن مالیات، مؤدیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب پروژه بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی شهید بهشتی ارومیه، مالیات پرداختی خود را در مسیر تکمیل این پروژه مهم درمانی هدایت کنند.

ولی زاد ادامه داد: این طرح فرصتی برای مشارکت مستقیم مردم در توسعه زیرساخت‌های سلامت و تسریع در تکمیل یکی از پروژه‌های مهم درمانی ارومیه فراهم کرده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: بیمارستان شهید بهشتی ارومیه با ظرفیت ۴۵۰ تخت بستری و قابلیت ارتقا تا ۶۰۰ تخت، در ۱۱ طبقه به‌همراه زیرزمین و با ۵۰ هزار مترمربع زیربنا در حال احداث است. این پروژه در حال حاضر از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در توسعه ظرفیت‌های درمانی و ارائه خدمات سلامت به مردم منطقه داشته باشد.

او در پایان بیان کرد: هر مؤدی مالیاتی می‌تواند با انتخاب این پروژه، در تکمیل بیمارستان شهید بهشتی ارومیه سهیم شود.