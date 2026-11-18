غالب محمد، نماینده پارلمان عراق، با اشاره به توقف ۱۰ روزه تولید گاز در میدان گازی کورمور در اقلیم کردستان، از تداوم فعالیت بخش گاز در ایران علیرغم وجود تهدیدهای موشکی علیە این کشور سخن گفت.

به گزارش کردپرس، غالب محمد، نماینده پارلمان عراق، در اظهاراتی با اشاره به توقف تولید گاز در میدان گازی کورمور اعلام کرد که فعالیت تولیدی این میدان به مدت ۱۰ روز متوقف شده است.

وی در اظهارات خود با مقایسه وضعیت تولید گاز در ایران و اقلیم کردستان گفت: «تولید گاز در میدان کورمور ۱۰ روز است متوقف شده، در حالی که تهدیدهای موشکی فراوانی علیە ایران وجود دارد و علیرغم وجود این تهدیدها تولید گاز در این کشور همچنان ادامه دارد.»