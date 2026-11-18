شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، با انتقاد شدید از وضعیت سیاسی اقلیم کردستان، ماندن مسرور بارزانی در منصب نخست‌وزیری را ریشه اصلی بحران‌های کنونی دانست و تأکید کرد مخالفت با تشکیل دو اداره یا دو اقلیم، بدون پرداختن به مسئله تداوم حضور مسرور بارزانی در قدرت، به معنای نادیده گرفتن اصل بحران است.

به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در اظهاراتی با اشاره به تحولات سیاسی اخیر در اقلیم کردستان، وضعیت کنونی این منطقه را بسیار خطرناک توصیف کرد.

وی افزود: بحران موجود در اقلیم کردستان به تداوم حضور مسرور بارزانی در قدرت مربوط است و ارتباط مستقیمی با جمع‌آوری امضا برای تبدیل سلیمانیه به یک اقلیم مستقل ندارد.

عبدالواحد با انتقاد از مواضع برخی جریان‌ها درباره مخالفت با تشکیل دو اداره یا دو اقلیم در کردستان اظهار داشت هر کسی که با این طرح مخالفت کند، اما درباره ماندن مسرور بارزانی در منصب نخست‌وزیری سخنی نگوید، در واقع از حزب دموکرات کردستان حمایت می‌کند.

رئیس جنبش نسل نو همچنین مدعی شد مسرور بارزانی به مدت هشت سال به‌صورت غیرقانونی این منصب را در اختیار داشته است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تفکیک میان حفظ موجودیت اقلیم کردستان و تداوم حضور افراد در قدرت، گفت: «بله به ماندگاری کردستان، نه به ماندگاری مسرور بارزانی.»