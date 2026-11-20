معاون رئیس جنبش نسل نو:

معاون رئیس جنبش نسل نو با انتقاد از مسعود و مسرور بارزانی، مدعی شد همه‌پرسی استقلال کردستان به از دست رفتن ۵۱ درصد خاک این منطقه منجر شد و لجاجت مسرور بارزانی نیز ممکن است به از دست رفتن باقی‌مانده آن بینجامد.

به گزارس کردپرس، ریبوار اورحمان، معاون رئیس جنبش نسل نو، در پیامی در صفحه شخصی خود با انتقاد از عملکرد مسعود و مسرور بارزانی، نسبت به از دست رفتن بخش دیگری از خاک اقلیم کردستان هشدار داد.

وی با اشاره به همه‌پرسی استقلال کردستان در دوره ریاست مسعود بارزانی نوشت: «در همه‌پرسی، به‌دلیل اینکه مسعود بارزانی می‌خواست در سمت خود باقی بماند، ۵۱ درصد از خاک کردستان را از دست دادیم.»

ریبوار اورحمان در ادامه با انتقاد از ماندن مسرور بارزانی در سمت نخست‌وزیری و آنچه لجاجت وی خواند، افزود: «این بار به‌دلیل لجاجت و ماندن مسرور بارزانی در سمت خود، باقی‌مانده خاکمان را نیز از دست خواهیم داد؛ اگر به‌موقع اقدام نکنیم.»