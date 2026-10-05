فرمانده نیروهای زیروانی اقلیم کردستان با هشدار نسبت به ضعف ساختار سیاسی و امنیتی عراق، اعلام کرد که این کشور به‌دلیل نبود وحدت سیاسی، نفوذ دستورکارهای خارجی و خطر احیای داعش، به‌تنهایی قادر به حفاظت از خود نیست. وی همچنین بر آمادگی نیروهای پیشمرگه برای مقابله با تهدیدات و نیاز این نیروها به آموزش، تسلیحات و حمایت تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، سرتیپ عزیز ویسی، فرمانده نیروهای زیروانی، در گفت‌وگویی با شبکه «زاگروس» اعلام کرد که عراق باید خود را برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو آماده کند، زیرا با توجه به شرایط کنونی و اختلافات میان نیروهای سیاسی، بعید است این کشور بتواند به‌تنهایی از خود دفاع کند. وی با اشاره به عوامل تضعیف‌کننده وضعیت عراق، گفت نبود وحدت سیاسی، غلبه دستورکارهای خارجی بر سیاست داخلی، فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت و به‌ویژه احتمال احیای داعش، از مهم‌ترین تهدیدهای موجود هستند. ویسی با اشاره به تجربه سال ۲۰۱۴، احیای داعش را خطری جدی برای منطقه دانست و بر ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با این تهدید تأکید کرد. فرمانده نیروهای زیروانی همچنین با تأکید بر آمادگی نیروهای پیشمرگه گفت که این نیروها با اراده کامل آماده هستند و اکنون تمامی نیروهای پیشمرگه متحد شده‌اند. به گفته وی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان نیز نقش مهمی در روند یکپارچه‌سازی این نیروها داشته است. ویسی در عین حال تأکید کرد که پیشمرگه برای مقابله با تهدیدات پیش‌رو، علاوه بر آمادگی و اراده، به حمایت، آموزش و تأمین تسلیحات نیاز دارد. فرمانده نیروهای زیروانی در پایان هشدار داد که در صورت اتخاذ نشدن تصمیمات مناسب و انجام نشدن اقدامات عملی، دو سناریوی خطرناک ممکن است شکل بگیرد؛ نخست، تکرار سناریویی مشابه یمن و تسلط گروه‌های مسلح بر نهادهای دولتی و دوم، استفاده گروه‌های تندرو از خلأ امنیتی برای ظهور و سازماندهی مجدد.