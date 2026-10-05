آلبوم تازه «شهرام ناظری» و «تهمورس پورناظری» در راه است

تهمورس پورناظری ـ آهنگساز و نوازنده ـ از انتشار جدیدترین آلبوم موسیقی خود به نام «دیار» در همکاری با شهرام ناظری خبر داد.

به گزارش کرد پرس، شهرام ناظری که قرار بود اخیرا به همراه تهمورس پورناظری و کیخسرو پورناظری خارج از کشور روی صحنه برود، اکنون در آلبوم جدیدی به نام «دیار» با تهمورس پورناظری همکاری کرده است.

تهمورس پورناظری در توضیحاتی درباره این آلبوم یادآور شده که «دیار» نخستین همکاری مشترک شهرام ناظری و اوست که در قالب آلبوم صوتی بزودی منتشر خواهد شد

در متنی که در صفحه اینستاگرام تهمورس پورناظری منتشر شده، توضیح داده شده است: «آغاز این همکاری در نوروز ۱۴۰۴ با انتشار «عمو نوروز» رقم خورد؛ قطعه‌ای بر شعر پوریا سوری که با وجود حال و هوای نوروزی از رنج و اندوه جامعه ایران و امید به روزهای بهتر می‌گفت که با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد.

«دیار»، تازه‌ترین همکاری این دو هنرمند، مجموعه‌ای دوازده قطعه‌ای، شامل قطعاتی چون «دیار»، «دخترم»، «امشب»، «ساقی»، «شب‌های ابرآلود»، «همه یک سو»، «بخارا»، «دلبر»، «من و تو» و «عمو نوروز» است که با اشعاری از سیمین بهبهانی، حسین منزوی، پوریا سوری، محمد سعید میرزایی و حضرت مولانا اجرا و ضبط شده است.

در تولید آلبوم شماری از نوازندگان بین‌المللی نیز حضور داشته‌اند. از جمله Alex Hahn ساکسوفونیست برنده گرمی و Luanne Homzy که سابقه همکاری با جان ویلیامز، گوستاو و دودامل، Larry Steen که با چهره‌هایی مثل الا فیتزجرالد و لئونارد کوهن سابقه همکاری داشته است.

بخش‌های آوازی «دیار» در استودیوی Warehouse ونکوور ضبط شده و ضبط ارکستر زهی و سازهای سولو در استودیو Rusk هالیوود انجام گرفته است

«دیار» با تهیه‌کنندگی مؤسسه تار پروداکشن و همراهی مجید عبدی به عنوان تهیه‌کننده شکل گرفته است.

همزمان با انتشار آلبوم تور دیار از ۱۵ آبان در تورنتو کانادا آغاز خواهد شد که یکی از اتفاق‌های ویژه این تور، حضور دوباره دو چهره تأثیرگذار موسیقی ایران استاد شهرام ناظری و استاد کیخسرو پورناظری در کنار یکدیگر روی صحنه پس از سال‌هاست؛ جایی که این همکاری با همراهی تهمورس پورناظری و ارکستر زهی در قالب کنسرت «دیار» بار دیگر به یک صحنه مشترک می‌رسند.»