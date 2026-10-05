زوج سقزی پس از ۹ روز بستری بر اثر گازگرفتگی جان باختند

سرویس کردستان - رئیس فوریت های پزشکی شهرستان سقز گفت: یک زوج جوان سقزی که بر اثر نشت گاز و آتش سوزی در یک خانه باغ دچار مصدومیت شدید شده بودند، پس از ۹ روز بستری و با وجود تلاش کادر درمان، جان خود را از دست دادند.

به گزارش کرد پرس، این حادثه در یک خانه باغ در شهرستان سقز بر اثر نشت گاز و وقوع آتش سوزی روی داد و عوامل امدادی پس از حضور در محل، اقدامات اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس فوریت های پزشکی شهرستان سقز افزود: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه به بیمارستان شفای سقز منتقل شدند و با توجه به شدت جراحات، برای ادامه روند درمان ابتدا به سنندج و سپس به تهران اعزام شدند.

اویسی ادامه داد: با وجود انجام اقدامات پزشکی و درمانی، شدت جراحات وارده مانع بهبودی مصدومان شد و هر ۲ نفر امروز جان خود را از دست دادند.

وی درباره علت دقیق وقوع حادثه جزئیات بیشتری ارائه نکرد.