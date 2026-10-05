کشف ۹۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در کردستان طی ۶ ماهه امسال

سرویس کردستان - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان از کشف ۹۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: میزان کشفیات مواد مخدر در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در این مدت یک هزار و ۲۹۲ نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر دستگیر شدند که ۶۰۹ نفر خرده فروش، ۶۸ نفر توزیع کننده و ۲۱۸ نفر مصرف کننده بودند.

وی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۶۴۱ بوته خشخاش شناسایی و منهدم شد که این میزان نسبت به ۲۷۶ هزار و ۱۱۹ بوته در مدت مشابه سال گذشته، ۳۴۱ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان همچنین از اجرای چهار مرحله طرح «آرامش در شهر» خبر داد و گفت: در جریان اجرای این طرح ها ۵۸۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۳۹۹ نفر از عوامل توزیع، ۱۶۱ خرده فروش و ۱۲۵ معتاد متجاهر دستگیر شدند.