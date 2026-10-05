کردستان در مسیر افزایش آثار جهانی و ۳.۵ همت طرح گردشگری/برنامه های جدید میراث فرهنگی تشریح شد

آنچه در نشست خبری اداره کل میراث فرهنگی کردستان گذشت؛

سرویس کردستان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از پیگیری چند پروژه کلان و بین المللی در حوزه گردشگری، تلاش برای افزایش آثار جهانی استان، تبدیل سنندج به هاب صنایع دستی غرب کشور و تقویت تعامل با فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی خبر داد.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان کردستان که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، با تشریح برنامه های این اداره کل، اظهار کرد: طی سه ماه گذشته وضعیت شهرستان های استان با برگزاری نشست های تخصصی با فرمانداران بررسی و ظرفیت های مغفول حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شناسایی شده است.

وی افزود: رویکرد اداره کل در دولت چهاردهم، تعریف پروژه های کلان با هدف قرار دادن کردستان در تراز بین المللی است که از جمله آنها می توان به پیگیری ثبت جهانی غار کرفتو، معرفی روستایی در مریوان به عنوان روستای جهانی گردشگری و توسعه ظرفیت های گردشگری باباگرگر قروه و آرمرده بانه اشاره کرد.

کردستان در مسیر افزایش آثار جهانی قرار دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: افزایش شمار آثار جهانی استان در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اهداف اصلی این اداره کل است و تحقق آن می تواند به ارتقای جایگاه کردستان و جذب گردشگران و سرمایه گذاران بیشتر منجر شود.

طالب نیا با اشاره به ظرفیت های شهرستان بیجار افزود: این شهرستان ۵۴ حمام تاریخی دارد که تاکنون به اندازه ظرفیت واقعی خود معرفی نشده اند و برنامه مستندسازی و ثبت آنها در حال پیگیری است تا بیجار با برند «شهر حمام های تاریخی ایران» معرفی شود.

وی همچنین از پیگیری احیای عمارت خسروآباد سنندج خبر داد و گفت این بنای تاریخی در جریان جنگ اخیر آسیب جدی دید و اقدامات لازم برای مستندسازی و ادامه روند احیای آن در دستور کار قرار گرفته است.

سنندج در مسیر تبدیل شدن به هاب صنایع دستی غرب کشور

طالب نیا تکمیل زنجیره ارزش صنایع دستی را از دیگر برنامه های اداره کل عنوان کرد و گفت: مطالعات تبدیل سنندج به هاب منطقه ای صنایع دستی و بسترسازی برای صادرات بین المللی در حال انجام است.

وی افزود: مجموعه ای با وسعت نزدیک به هشت هزار مترمربع در اختیار اداره کل قرار گرفته و جذب سرمایه گذار و تأمین اعتبار برای اجرای طرح های صنایع دستی در این مجموعه دنبال می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان همچنین از برنامه ایجاد مراکز فروش صنایع دستی در سنندج خبر داد و گفت: در خانه کرد نیز فروشگاهی برای عرضه محصولات هنرمندان استان راه اندازی می شود.

وی بیان کرد: محصولات صنایع دستی با بارکد عرضه خواهند شد و پس از فروش، اطلاعات آن در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد تا امکان جایگزینی محصول فراهم شود.

طالب نیا همچنین تبدیل خانه حبیبی به موزه هنرهای ملی را از دیگر طرح های این حوزه اعلام کرد و گفت این موزه علاوه بر معرفی هنر و صنایع دستی کردستان، کارکرد آموزشی نیز خواهد داشت.

۲۶ میلیارد تومان اعتبار جدید جذب شد

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان نیز در این نشست از افزایش اعتبارات این اداره کل خبر داد و گفت: در سال جاری ۲۶ میلیارد تومان اعتبار جدید برای اداره کل جذب شده است.

محمد رشیدی افزود: پس از ۱۲ سال، ۱۹ نیروی جدید در بخش های مختلف از جمله یگان حفاظت، گردشگری و امور اداری جذب مجموعه شده اند.

رشیدی همچنین از بازگشت بخشی از اعتبارات بلوکه شده اداره کل خبر داد و گفت: با توافق و همکاری اداره اوقاف، ۱۷ میلیارد تومان اعتبار به اداره کل بازگردانده شد و بخشی دیگر از منابع مربوط به بافت تاریخی نیز با پیگیری های انجام شده آزاد شد.

وی با اشاره به وضعیت کارگاه های صنایع دستی تایله اظهار کرد: با وجود صدور حکم قلع و قمع این کارگاه ها، با رایزنی های انجام شده از اجرای حکم جلوگیری شد و کارگاه ها به فعالیت خود ادامه می دهند.

افزایش اعتبارات ملی میراث فرهنگی کردستان

معاون توسعه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: اعتبارات استانی اداره کل از ۶۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۶۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

رشیدی افزود: اعتبارات ملی اداره کل نیز از حدود ۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۵۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید و در سال جاری نیز ۲۶ میلیارد تومان به اعتبارات سال قبل افزوده شده است.

وی تأکید کرد: افزایش منابع اعتباری امکان اجرای طرح های زیرساختی، مرمت و حفاظت از آثار تاریخی و توسعه ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی استان را فراهم می کند.

۱۵ طرح گردشگری با سرمایه گذاری ۳.۵ همتی آماده بهره برداری است

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان نیز گفت: تا پایان سال ۱۵ طرح گردشگری با مجموع سرمایه گذاری حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

آرمان وطن دوست افزود: طی یک سال گذشته حدود ۱۸۰ میلیارد تومان از منابع مختلف از جمله تبصره ۱۸ برای حمایت از کسب وکارهای حوزه گردشگری و صنایع دستی پرداخت شده است.

وطن دوست با تأکید بر نقش گردشگری در اقتصاد استان اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی معاونت گردشگری و حوزه سرمایه گذاری، تثبیت جایگاه گردشگری به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی کردستان در ساختار مدیریتی استان است.

وی ادامه داد: سهم حوزه گردشگری از تسهیلات تبصره ۱۸ و منابع یارانه ای که پیش از این حدود ۶ درصد بود، امسال در شورای برنامه ریزی به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

کردستان؛ پایلوت توسعه اقامتگاه های بوم گردی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی کردستان گفت: این استان از سال گذشته به عنوان پایلوت کشوری توسعه اقامتگاه های بوم گردی انتخاب شده است.

وطن دوست افزود: اقامتگاه های بوم گردی استان در جریان شرایط بحرانی و جنگ ۱۲ روزه، در اسکان اضطراری برخی افراد و مسافران نقش آفرینی کردند.

وی از اختصاص تسهیلات تا سقف پنج میلیارد تومان از محل منابع بنیاد علوی با عاملیت بانک سپه برای حمایت از توسعه این اقامتگاه ها خبر داد.

اختصاص اعتبار برای تقویت حمل ونقل هوایی

وطن دوست با اشاره به مشکلات حوزه حمل ونقل ریلی و هوایی کردستان اظهار کرد: پروازهای استان مجدداً برقرار شده و حدود ۳۲.۵ میلیارد تومان برای پروازهای تفریحی سبک و تاکسی هوایی اختصاص یافته است.

وی همچنین از جذب ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک کشاورزی برای مناطق محروم خبر داد و گفت: این منابع برای سه طرح گردشگری شامل یک طرح ۱۰۰ میلیارد تومانی در بیجار و دو طرح ۵۰ میلیارد تومانی در سایر نقاط استان اختصاص یافته است.

تسهیل سرمایه گذاری گردشگری با تفاهم نامه بین دستگاهی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی کردستان یکی از موانع توسعه سرمایه گذاری را فرآیند صدور مجوزها دانست و گفت: تفاهم نامه ای با دستگاه های مرتبط در استان منعقد شده که به عنوان پایلوت کشوری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت اراضی و ایجاد سازه های سبک با رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است.

وطن دوست همچنین گفت: کردستان در حوزه گردشگری بین المللی به عنوان دبیر غرب کشور فعالیت می کند و بازار اقلیم کردستان عراق یکی از ظرفیت های مهم برای توسعه تعاملات گردشگری استان است.

نخستین هنرستان تخصصی صنایع دستی غرب کشور راه اندازی شد

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان، راه اندازی نخستین هنرستان صنایع دستی غرب کشور را از مهم ترین اقدامات امسال عنوان کرد و گفت: این مرکز با هدف تکمیل زنجیره آموزش صنایع دستی از هنرستان تا دانشگاه و توسعه آموزش آکادمیک راه اندازی شده است.

فرزانه فرج اللهی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریور، آموزش رایگان رشته های بومی و سنتی صنایع دستی در ۱۰ شهرستان انجام شده و برای فعالان این حوزه نیز مجوزهای تولید انفرادی صادر شده است.

فرج اللهی گفت: تاکنون ۲۱۱ صنعتگر استان موفق به دریافت نشان ملی صنایع دستی و ۱۱ هنرمند نیز موفق به دریافت نشان بین المللی یونسکو شده اند.

معاون صنایع دستی کردستان محدود بودن بازار فروش را یکی از چالش های اصلی این حوزه دانست و گفت: برای آشنایی صنعتگران با ظرفیت فروش آنلاین، دوره های آموزشی با همکاری اداره کل پست برگزار شده است.

وی افزود: راه اندازی بازارچه های دائمی، روزبازار و شب بازار صنایع دستی از مطالبات این حوزه است و پیگیری برای تحقق آن ادامه دارد.

فرج اللهی همچنین از برنامه راه اندازی موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این موزه، معرفی و احیای رشته های در معرض فراموشی و انتقال دانش آنها به نسل جوان به شیوه استاد-شاگردی است.

۹۱ قلم شیء تاریخی از حفاری های غیرمجاز کشف شد

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کردستان نیز از شناسایی ۱۴ مورد حفاری غیرمجاز در استان طی نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده ها ۹۱ قلم شیء تاریخی، از جمله سکه و اشیای تاریخی، کشف و ضبط شد.

محمدرضا زارعی افزود: در این پرونده ها چهار دستگاه بیل مکانیکی مورد استفاده در حفاری های غیرمجاز توقیف و ۵۲ نفر نیز دستگیر شدند.

زارعی تأکید کرد: مقابله با حفاری های غیرمجاز و صیانت از آثار و محوطه های تاریخی استان از اولویت های یگان حفاظت است و برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بر نقش گزارش های مردمی در شناسایی حفاری های غیرمجاز و جلوگیری از تخریب آثار تاریخی تأکید کرد.