مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، با اشاره به شرایط منطقه، آن را «بسیار حساس» توصیف کرد و گفت هیچ‌کس نمی‌داند تحولات کنونی به کدام سو خواهد رفت.

بە گزارش کردپرس مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان در مراسمی حزبی در اربیل با تأکید بر ضرورت اتکا به توان داخلی گفت: «هیچ‌کس از ما محافظت نمی‌کند؛ نه آمریکا، نه اروپا و نه هیچ نیروی دیگری برای ما وارد جنگ نخواهد شد. باید به خودمان متکی باشیم.»

وی با اشاره به وضعیت اقلیم کردستان اظهار کرد که اقلیم و مردم کردستان تا حد زیادی از یک «فاجعه بسیار بزرگ» در امان مانده‌اند.

رئیس حزب دمکرات کردستان همچنین درباره حملات موشکی و پهپادی به اقلیم گفت تاکنون بیش از هزار موشک و پهپاد به اقلیم شلیک شده است. به گفته وی، نیمی از این حملات مستقیماً از ایران و نیم دیگر از سوی گروه‌های هم‌پیمان ایران در عراق انجام شده است.

بارزانی افزود که در موارد مختلف، در پاسخ به پرسش‌ها درباره علت این حملات، «اشتباه» یا «دریافت اطلاعات نادرست» به‌عنوان دلیل مطرح شده است.

وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست جنگ کنونی در منطقه به کجا خواهد انجامید، گفت این جنگ همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است.

تأکید بر روابط با ایران و ترکیه

بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود بر تمایل اقلیم کردستان برای داشتن روابط خوب با کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: «نه با ایران دشمن هستیم، نه با ترکیه و نه با هیچ کشور دیگری.»

وی ابراز امیدواری کرد جنگ در منطقه پایان یابد و بحران‌ها از طریق صلح خاتمه پیدا کنند.

روابط اربیل و بغداد

رئیس حزب دمکرات کردستان همچنین روابط اقلیم کردستان با بغداد را «خوب» توصیف کرد و گفت مطالبات اقلیم بر اساس قانون اساسی عراق مطرح می‌شود.

بارزانی تأکید کرد: «بیش از آنچه در قانون اساسی آمده مطالبه نمی‌کنیم و کمتر از آنچه در قانون اساسی آمده را نیز نمی‌پذیریم.»

وی در ادامه به توافقی که پیشتر میان نیچروان بارزانی و هادی عامری امضا شده اشاره کرد و گفت در صورت اجرای این توافق، اقلیم از آن استقبال خواهد کرد، اما در صورت اجرا نشدن آن، درباره موضع آینده خود تصمیم‌گیری خواهد کرد.