سعدی پیره: یخ روابط حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در حال ذوب شدن است

عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان با اشاره به بهبود مناسبات میان دو حزب حاکم در اقلیم کردستان، گفت تفاهم‌های اخیر میان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر و قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم، گامی مؤثر برای عبور از اختلافات گذشته بوده است.

به گزارش کردپرس، سعدی احمد پیرە، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد گفت‌وگوهای میان مسرور بارزانی و قباد طالبانی موجب کاهش تنش و سردی در روابط میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی شده و انتظار می‌رود به‌زودی نشست رسمی میان دو طرف برگزار شود.

سعدی پیرە در اظهاراتی رسانه‌ای گفت فضای روابط میان دو حزب اصلی حاکم در اقلیم کردستان در حال بهبود است و گفت‌وگوها و تفاهم‌های میان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، و قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر، گامی مثبت و مؤثر برای پایان دادن به سردی روابط در دوره گذشته بوده است.

او پیش‌بینی کرد این فضای مثبت در روزهای آینده با برگزاری نشستی رسمی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی نمود بیشتری پیدا کند؛ نشستی که با هدف حل‌وفصل مسائل معلق، پیشبرد روند حکمرانی و تقویت ثبات سیاسی در اقلیم کردستان برگزار خواهد شد.

این عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی همچنین درباره وضعیت امنیتی اقلیم گفت هیچ تردیدی در توانمندی و آمادگی نیروهای پیشمرگه برای حفاظت از خاک و مردم اقلیم کردستان وجود ندارد.

سعدی پیرە تأکید کرد ائتلاف بین‌المللی نیز به حمایت از نیروهای پیشمرگه و حفاظت از اقلیم کردستان ادامه خواهد داد، زیرا به گفته او، بقایای داعش پیش از آنکه تهدیدی برای منطقه باشند، تهدیدی مستقیم علیه امنیت کشورهای غربی و خود اعضای ائتلاف محسوب می‌شوند.