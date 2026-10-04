سعدی پیره: یخ روابط حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در حال ذوب شدن است
به گزارش کردپرس، سعدی احمد پیرە، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد گفتوگوهای میان مسرور بارزانی و قباد طالبانی موجب کاهش تنش و سردی در روابط میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی شده و انتظار میرود بهزودی نشست رسمی میان دو طرف برگزار شود.
سعدی پیرە در اظهاراتی رسانهای گفت فضای روابط میان دو حزب اصلی حاکم در اقلیم کردستان در حال بهبود است و گفتوگوها و تفاهمهای میان مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، و قباد طالبانی، معاون نخستوزیر، گامی مثبت و مؤثر برای پایان دادن به سردی روابط در دوره گذشته بوده است.
او پیشبینی کرد این فضای مثبت در روزهای آینده با برگزاری نشستی رسمی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی نمود بیشتری پیدا کند؛ نشستی که با هدف حلوفصل مسائل معلق، پیشبرد روند حکمرانی و تقویت ثبات سیاسی در اقلیم کردستان برگزار خواهد شد.
این عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی همچنین درباره وضعیت امنیتی اقلیم گفت هیچ تردیدی در توانمندی و آمادگی نیروهای پیشمرگه برای حفاظت از خاک و مردم اقلیم کردستان وجود ندارد.
سعدی پیرە تأکید کرد ائتلاف بینالمللی نیز به حمایت از نیروهای پیشمرگه و حفاظت از اقلیم کردستان ادامه خواهد داد، زیرا به گفته او، بقایای داعش پیش از آنکه تهدیدی برای منطقه باشند، تهدیدی مستقیم علیه امنیت کشورهای غربی و خود اعضای ائتلاف محسوب میشوند.
دیدگاه کاربران