چیغدم قلیچ‌گون اوچار، نماینده وان از حزب دم، با انتقاد از تأخیر دولت ترکیه در اجرای قانون چارچوب گفت پیشبرد روند صلح به اقدامات قانونی و دموکراتیک فوری، تشکیل هیئت نظارت مجلس و آغاز فعالیت «شورای صلح و سیاسی‌شدن» با هماهنگی عبدالله اوجالان نیاز دارد.

به گزارش کردپرس، چیغدم قلیچ‌گون اوچار، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها و رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک، در ارزیابی آخرین وضعیت روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، گفت دولت ترکیه در تغییر رویکرد تاریخی خود در قبال مسئله کرد با دشواری روبه‌رو است.

اوچار گفت ساختار دولت ترکیه در یک سده گذشته بر انکار موجودیت، هویت و حقوق مردم کرد بنا شده و به همین دلیل، کنارگذاشتن این رویکرد و حرکت به‌سوی پذیرش حقوق کردها به تحولی جدی در ساختار سیاسی و اداری کشور نیاز دارد.

او افزود درصورتی‌که روند کنونی به شیوه‌ای سالم پیش برود، نه‌تنها مناسبات کردها با دولت تغییر خواهد کرد، بلکه ساختار دولت نیز ناگزیر از دگرگونی خواهد شد.

اوچار با اشاره به تصویب قانون موسوم به «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» در مجلس ترکیه، گفت باوجود گذشت چند ماه از تصویب این قانون، اجرای آن همچنان در انتظار تصمیم و گزارش شورای امنیت ملی قرار دارد.

او تأکید کرد جنبش آزادی کردها اقدامات مورد انتظار از خود را انجام داده، اما دولت هنوز گام عملی و متناسبی در پاسخ به این اقدامات برنداشته است.

به گفته اوچار، در مرحله کنونی باید ابتدا قانون چارچوب اجرایی و سپس قوانین مورد نیاز برای دموکراتیک‌شدن ترکیه آماده و تصویب شوند. او گفت تأخیر در این روند، بی‌اعتمادی اجتماعی را افزایش می‌دهد و این تصور را تقویت می‌کند که دولت برنامه روشنی برای پیشبرد مذاکرات ندارد.

اوچار تشکیل هیئت نظارت در مجلس را یکی دیگر از مراحل ضروری روند دانست و گفت این هیئت باید اجرای قانون چارچوب و عملکرد نهادهای مسئول را پیگیری کند.

به گفته او، هیئت نظارت مجلس باید بتواند از نهادهای اجرایی گزارش بخواهد، روند اجرای تصمیم‌ها را بررسی کند و در صورت نیاز، پیشنهادهای قانونی جدیدی ارائه دهد.

اوچار همچنین دیدارهای نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، با احزاب سیاسی درباره تشکیل این هیئت را مهم دانست، اما گفت این رایزنی‌ها نباید به فرایندی طولانی و بدون نتیجه تبدیل شوند.

چیغدم قلیچ‌گون اوچار آغاز فعالیت «شورای صلح و سیاسی‌شدن» را از دیگر گام‌های اساسی روند معرفی کرد و گفت عبدالله اوجالان باید بتواند به‌عنوان هماهنگ‌کننده این شورا، آزادانه فعالیت و با بخش‌های مختلف جامعه گفت‌وگو کند.

او تأکید کرد ادامه روند بدون فراهم‌کردن شرایط مناسب فعالیت اوجالان امکان‌پذیر نیست و دولت باید جایگاه و مسئولیت او را به‌صورت شفاف تعریف کند.

اوچار گفت نقش اوجالان نباید به دیدارهای محدود با هیئت‌های سیاسی منحصر شود؛ بلکه باید امکان ارتباط او با روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، حقوقدانان، نهادهای زنان، فعالان اجتماعی و دیگر گروه‌های جامعه فراهم شود.

نماینده وان گفت اکثریت بزرگی از مردم خواهان پایان درگیری‌ها و حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد هستند، اما میزان باور عمومی به تحقق عملی این روند همچنان پایین است.

به گفته او، فاصله میان خواست جامعه برای صلح و اعتماد به عملکرد دولت، نتیجه برداشته‌نشدن گام‌های عینی است. آزادی زندانیان بیمار، اجرای احکام دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا، پایان انتصاب سرپرست برای شهرداری‌ها و فراهم‌کردن شرایط فعالیت آزادانه اوجالان می‌تواند بخشی از این بی‌اعتمادی را برطرف کند.

اوچار تأکید کرد اگر دولت اقدامات مشخصی انجام دهد، نگرانی‌ها درباره استفاده ابزاری دولت از روند صلح برای حفظ قدرت نیز کاهش خواهد یافت.

او در پایان گفت حل دموکراتیک مسئله کرد می‌تواند مسیر دموکراتیک‌شدن ترکیه را باز کند، اما این هدف تنها با سخنان مثبت محقق نمی‌شود و دولت باید بدون تأخیر مسئولیت‌های قانونی و سیاسی خود را انجام دهد.