زنان زندانی در زندان بنیان قیصریه اعلام کردند اگر اوین زاپسو، زندانی مبتلا به سرطان رحم مرحله چهار، آزاد نشود، دست به اعتصاب غذا خواهند زد؛ براساس گزارش پزشکی، سرطان به اندام‌های داخلی او گسترش یافته و وضعیت جسمانی‌اش بحرانی است.

به گزارش کردپرس، درخواست‌ها برای آزادی اوین زاپسو، زندانی بیمار محبوس در زندان بسته زنان بنیان قیصریه، پس از تشخیص سرطان مرحله چهار افزایش یافته است.

نتیجه نمونه‌برداری انجام‌شده در بیمارستان شهر قیصریه نشان می‌دهد زاپسو به سرطان رحم مرحله چهار مبتلا شده و سلول‌های سرطانی به اندام‌های داخلی بدن او سرایت کرده‌اند.

زنان زندانی در بنیان در تماس با خانواده‌های خود اعلام کرده‌اند اگر زاپسو فوراً آزاد و به مرکز درمانی مناسب منتقل نشود، اعتصاب غذا خواهند کرد.

او حتی توان حرف زدن نداشت

مجید زاپسو، همسر اوین زاپسو، گفت در آخرین تماس تلفنی خود در ۱۶ نوامبر، همسرش به‌دلیل وخامت وضعیت جسمانی تقریباً توان صحبت‌کردن نداشت.

به گفته او، اوین زاپسو بیش از ۱۰ سال است در زندان به سر می‌برد و شش سال گذشته را در زندان بنیان قیصریه سپری کرده است.

مجید زاپسو گفت همسرش پیش از بازداشت بیماری جدی نداشت، اما طی سه تا چهار سال گذشته ابتدا به آسم و سپس به بیماری مزمن انسدادی ریه مبتلا شد. در ماه‌های اخیر نیز وجود کیست و تومور در چند اندام بدن او تشخیص داده شده است.

او افزود به‌دلیل مشخص‌نشدن تشخیص نهایی، آغاز درمان همسرش برای مدت طولانی به تأخیر افتاد؛ این در حالی است که پزشکانی که گزارش‌های او را بررسی کرده‌اند، بر ضرورت آغاز فوری درمان در بخش سرطان تأکید کرده‌اند.

بیماری را از او پنهان کردند

همسر اوین زاپسو مدعی شد مسئولان برای مدتی نتیجه آزمایش‌ها و شدت بیماری را به او اطلاع نداده‌اند. خانواده پس از مشاهده گزارش‌های پزشکی در سامانه دولت الکترونیک، آن‌ها را در اختیار پزشکان قرار داده‌اند.

به گفته او، پزشکان اعلام کرده‌اند که بیمار باید بدون اتلاف وقت تحت درمان تخصصی سرطان قرار گیرد، اما تاکنون روند درمانی مؤثری آغاز نشده است.

مجید زاپسو گفت تومورها بزرگ شده و به ریه‌های همسرش فشار وارد می‌کنند. اوین زاپسو برای انجام امور روزمره نیز به کمک دیگر زندانیان نیاز دارد و احساس می‌کند به هم‌بندی‌های خود تحمیل شده است.

درخواست آزادی فوری

خانواده زاپسو و نهادهای حقوق بشری می‌گویند ادامه نگهداری او در زندان، زندگی‌اش را با خطری جدی روبه‌رو کرده است. آنان خواستار تعلیق اجرای حکم و آزادی فوری او برای ادامه درمان در خارج از زندان شده‌اند.

مجید زاپسو همچنین وضعیت همسرش را با مرگ تونجر ساغلام و دیگر زندانیان بیماری مرتبط دانست که باوجود وخامت وضعیت جسمانی آزاد نشدند.

او گفت اگر قوانین موجود با محوریت حق حیات اجرا می‌شد، بسیاری از زندانیان بیمار جان خود را از دست نمی‌دادند. او آزادی زندانیان بیمار را یکی از فوری‌ترین اقداماتی دانست که دولت باید در روند صلح انجام دهد.