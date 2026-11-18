نمایندگان دم پارتی، نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های زندانیان بیمار با هدف اعتراض به جلوگیری از آزادی و دسترسی‌نداشتن این زندانیان به درمان مناسب، تحصنی نامحدود مقابل وزارت دادگستری ترکیه برگزار می‌کنند.

به گزارش کردپرس، نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، انجمن حقوق بشر، انجمن وکلای آزادی و خانواده‌های زندانیان بیمار اعلام کردند از ساعت ۱۴ امروز در مقابل درِ تشریفات وزارت دادگستری ترکیه در آنکارا تحصنی نامحدود آغاز خواهند کرد.

برگزارکنندگان این حرکت اعتراضی می‌گویند وضعیت زندانیان بیمار در زندان‌های ترکیه به مرحله‌ای بحرانی رسیده و بسیاری از آنان باوجود ابتلا به بیماری‌های سخت، از درمان مناسب یا آزادی به دلایل پزشکی محروم مانده‌اند.

رفع موانع آزادی زندانیان بیمار، تضمین دسترسی فوری و بدون تبعیض آنان به مراکز درمانی، پایان‌دادن به بدرفتاری و جلوگیری از به‌تعویق‌افتادن مجازات زندانیانی که دوره محکومیت خود را به پایان رسانده‌اند، از خواسته‌های اصلی این تحصن است.

مرگ تونجر ساغلام اعتراض‌ها را افزایش داد

تصمیم برای آغاز این تحصن پس از جان‌باختن تونجر ساغلام، زندانی بیماری که در بیمارستان شهر اتلیک تحت درمان قرار داشت، اتخاذ شد.

فعالان حقوق بشر می‌گویند ساغلام باوجود ابتلا به بیماری‌های سنگین از زندان آزاد نشد و انتقال دیرهنگام او به بیمارستان نیز نتوانست مانع مرگش شود.

تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، پس از مرگ ساغلام پرسیده بود: «چرا زندانیان بیمار همچنان در زندان نگهداری می‌شوند؟» او از مقام‌های قضایی و اجرایی خواسته بود اجازه ندهند موارد مشابه دیگری تکرار شود.

وضعیت بحرانی چند زندانی دیگر

برگزارکنندگان تحصن همچنین به وضعیت نوروز بوزکورت، زندانی ۲۸ ساله بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، و اوین زاپسو، زندانی مبتلا به سرطان مرحله چهار، اشاره کرده‌اند.

به گفته خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری، وضعیت جسمانی این افراد با ادامه حضور در زندان سازگار نیست و تأخیر در آزادی یا درمان آنان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد.

فعالان می‌گویند گزارش‌های پزشکی قانونی و تصمیم شوراهای نظارت زندان نباید به ابزاری برای جلوگیری از آزادی افراد مبتلا به بیماری‌های سخت تبدیل شود.

ادامه تحصن تا دریافت پاسخ

نمایندگان دم پارتی و نهادهای مدنی اعلام کرده‌اند تحصن آنان محدود به یک بیانیه یا تجمع چندساعته نخواهد بود و تا زمانی که وزارت دادگستری به خواسته‌هایشان پاسخ دهد، ادامه خواهد یافت.

آنان تأکید کردند حق حیات و دسترسی به خدمات درمانی از حقوق بنیادی همه زندانیان است و نباید براساس هویت، اتهام یا دیدگاه سیاسی افراد نقض شود.

برگزارکنندگان همچنین از وزارت دادگستری خواستند پرونده تمام زندانیان بیمار را فوراً بررسی و زمینه آزادی افرادی را که ادامه حضورشان در زندان خطر جانی دارد، فراهم کند.