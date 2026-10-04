کردپرس
استاندار: باید از ظرفیت همکاری اقتصادی با ترکیه و اقلیم کردستان استفاده کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ۱۳:۳۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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استاندار: باید از ظرفیت همکاری اقتصادی با ترکیه و اقلیم کردستان استفاده کرد

سرویس آذربایجان غربی-استاندار آذربایجان غربی مرزهای استان را دروازه صادرات و واردات دانست و گفت: با وجود شرایط ناشی از دو جنگ اخیر، استان شرایط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد و باید از ظرفیت همکاری با ترکیه و اقلیم کردستان عراق استفاده کرد.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه بررسی وضعیت مرکز پخش خوشگوار آذربایجان در ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی در بخش کشاورزی، افزود: در راستای اقدامات جدید در حوزه احیای دریاچه ارومیه، در بخش کشاورزی مسیرهای تازه‌ای در زمینه آبیاری و شیوه‌های کشت در حال شکل‌گیری است که مصرف آب را کاهش داده و راندمان تولید را افزایش می‌دهد.

او همچنین با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی از نظر تولید ظرفیت بالایی دارد، اما ارزش افزوده متناسب با جایگاه تولیدی استان نبوده و راهکار علمی این موضوع، تکمیل زنجیره تولید از جمله ایجاد انبار، سورتینگ، فرآوری و سایر حلقه‌های ارزش‌آفرین است.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توجه به بازار مصرف، گفت: در تولید باید ابتدا بازار مصرف، نیازها و ظرفیت‌های آن بررسی و نیازسنجی شود تا سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با واقعیت‌های بازار انجام گیرد.

او به ظرفیت محصولات کشاورزی استان نیز اشاره کرده و افزود: آذربایجان‌غربی ظرفیت‌های ارزشمندی برای ایجاد ارزش افزوده دارد و مدیریت استان آماده حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای لازم برای ایجاد زنجیره تولید، به‌ویژه در حوزه فرآوری محصولات است.

رحمانی همچنین مرزهای استان را دروازه صادرات و واردات دانسته و اضافه کرد: با وجود شرایط ناشی از دو جنگ اخیر، استان شرایط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد و باید از ظرفیت همکاری با ترکیه و اقلیم کردستان عراق استفاده کرد.

او در پایان با تأکید بر اینکه آذربایجان‌غربی استانی نوظهور خواهد بود، افزود: با ارتقای زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره‌های تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی، می‌توان مسیر تازه‌ای از رشد و توسعه را برای استان رقم زد.


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