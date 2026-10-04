سرویس آذربایجان غربی- رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه آذربایجان غربی بارگاه شمس تبریزی خوی را پتانسیلی برای تبدیل شدن به یک مرکز علمی و پژوهشی ملی و بین‌المللی دانست که می‌تواند با برگزاری دوره‌های تخصصی شمس‌شناسی و مولاناپژوهی و میزبانی از کنفرانس‌های جهانی، جایگاه علمی و گردشگری منطقه را ارتقا دهد.

به گزارش کردپرس، از میراث آریا؛ سعید عضدالدین ملکی، اظهار کرد: احیای بارگاه شمس تبریزی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت دیپلماسی فرهنگی و بهبود تعاملات بین‌المللی ایفا کند.

رئیس بنیاد ایرانشناسی شعبه آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه فراملی شمس تبریزی در قلمرو عرفان و ادبیات، تأکید کرد: به دلیل حضور او در قلب فرهنگ مشترک جهان اسلام، می‌تواند به عنوان یک پیونددهنده و زبان مشترک میان کشورهای اسلامی عمل کند.

او با توصیف پروژه بارگاه شمس، آن را فراتر از یک بازسازی معماری در شهر خوی دانست و از آن به عنوان یک طرح «هویت‌ساز» و «نمادین» یاد و تصریح کرد: این پروژه با هدف بازگشت روح معنوی به منطقه و تبدیل خوی به قطب اصلی برای پژوهشگران عرفان و گردشگران معنوی تدوین شده است، همچنین، پیوند تاریخی شمس با مولانا، ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه گردشگری فرهنگی و ایجاد پلی میان شکوه گذشته و نیازهای معاصر فراهم می‌آورد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه آذربایجان غربی با اشاره به ملاحظات طراحی، افزود: استفاده از الگوهای معماری بومی و عناصر اسلامی در این بنا، موجب پیوند دوباره مردم و گردشگران با معنا و فرم معماری اصیل منطقه می‌شود.

ملکی همچنین از آمادگی معاونت اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل بنیاد ایران‌شناسی برای همکاری در معرفی این بارگاه به پژوهشگران سراسر جهان خبر داد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا این مجموعه می‌تواند به یک کانون علمی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: برای گذار از یک اثر نمادین یا توریستی به سوی یک موسسه علمی-فرهنگی سطح بالا، باید فراتر از یک بنای یادبود عمل کرد که با ایجاد کتابخانه‌های تخصصی و دیجیتال در حوزه‌های عرفان و تصوف و همچنین راه‌اندازی بانک اطلاعاتی اسناد تاریخی مربوط به خوی، شمس و مولانا، این هدف دنبال می‌شود.

ملکی تأکید کرد: احیای این بارگاه که با تلاش‌های اخیر استاندار و اداره‌کل میراث فرهنگی استان همراه بوده، می‌تواند موجب تقویت غرور ملی در میان نسل جوان شود. رئیس بنیاد ایرانشناسی شعبه آذربایجان غربی هشدار داد که نسل امروز در معرض حجم عظیمی از اطلاعات است که اگر به درستی مدیریت نشود، ممکن است با گسست از ریشه‌های خود مواجه شوند، بنابراین معرفی درست این مفاخر، راهی برای اتصال دوباره جوانان به هویت ملی است.

او این پروژه را نوعی «جهانی‌سازی هویت» نامید و گفت: در حوزه ایران‌شناسی، هدف ما از بازخوانی میراث، تنها مرور گذشته نیست، بلکه ارائه تصویری معتبر از تمدن ایران به جهان امروز است که معرفی شخصیت‌های برجسته منطقه‌ای، گامی موثر در این مسیر محسوب می‌شود.

ملکی در پایان این مکان را پتانسیلی برای تبدیل شدن به یک مرکز علمی و پژوهشی ملی و بین‌المللی دانست که می‌تواند با برگزاری دوره‌های تخصصی شمس‌شناسی و مولاناپژوهی و میزبانی از کنفرانس‌های جهانی، جایگاه علمی و گردشگری منطقه را ارتقا دهد.