ابوآلاء ولایی: خروج آمریکا نباید موجب نگرانی کردها شود

ابوآلاء ولایی، دبیرکل کتائب سیدالشهداء، در پیامی خطاب به اقلیم کردستان اعلام کرد خروج نیروهای آمریکایی از عراق نباید موجب ترس و نگرانی کردها شود و حفاظت از امنیت اقلیم را وظیفه‌ای ملی برای همه عراقی‌ها دانست.

به گزارش کردپرس، همزمان با اعلام رسمی پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، ابوآلاء ولایی، دبیرکل کتائب سیدالشهداء، در بیانیه‌ای رسمی ضمن تبریک آنچه «بازپس‌گیری حاکمیت کامل عراق» خواند، پیامی خطاب به اقلیم کردستان منتشر کرد و گفت خروج نیروهای آمریکایی نباید موجب نگرانی و ترس طرف‌های کرد شود؛ زیرا حفاظت از امنیت اقلیم، وظیفه ملی همه عراقی‌هاست.

ولایی در این بیانیه، پایان مأموریت نیروهای ائتلاف را «دستاورد و پیروزی بزرگی در مسیر استقلال و حاکمیت کامل عراق» توصیف کرد و از مرجعیت عالی، خانواده‌های شهدا، مردم عراق و نیروهای مقاومت تقدیر کرد.

او همچنین با اشاره به آنچه «شکست کامل آمریکا در عراق» خواند،بیان کرد اعتراف مقام‌های آمریکایی به تلفات نیروهایشان در عراق و توصیف حضورشان در این کشور به‌عنوان وضعیتی دشوار، نشان‌دهنده تأثیرگذاری و توانایی عملیات نظامی نیروهای مقاومت است.

ولایی در بخش دیگری از بیانیه، مستقیماً خطاب به رهبران و مردم اقلیم کردستان گفت: امنیت و ثبات اقلیم، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت عمومی عراق است و هر تهدید علیه اقلیم، تهدیدی علیه تمامی اجزای عراق محسوب می‌شود؛ بنابراین حفاظت از اقلیم را وظیفه‌ای ملی و مشترک می‌دانیم.

دبیرکل کتائب سیدالشهداء در پایان تأکید کرد خروج آخرین کاروان نیروهای آمریکایی نباید موجب نگرانی و ترس کردها شود، بلکه باید آن را «ایستگاهی تاریخی برای اثبات توانایی واقعی عراقی‌ها در حفاظت از خاک، کشور، یکپارچگی و حاکمیت ملی بدون اتکا به نیروهای خارجی» دانست.