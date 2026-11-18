در پی بروز تنش‌هایی بر سر کنترل منطقه جرف‌النصر در شمال استان بابل؛

علی زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در دستوری امنیتی، تشکیل نیروی مشترکی متشکل از ارتش، پلیس فدرال و حشد شعبی برای به‌دست گرفتن کنترل منطقه جرف‌النصر (جرف‌الصخر سابق) در شمال استان بابل را ابلاغ کرد؛ این دستور در شرایطی صادر شده است که دولت عراق خواستار خروج نیروهای وابسته به کتائب حزب‌الله از این منطقه شده است.

به گزارش کردپرس، دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در دستور جدیدی اعلام کرد که نیروی مشترکی متشکل از ارتش، پلیس فدرال و حشد شعبی، مسئولیت کنترل منطقه جرف‌النصر را بر عهده خواهد گرفت.

سایت دراومیدیا نوشتە است: این دستور پس از آن صادر شد که فالح فیاض، رئیس سازمان حشد شعبی، طی نامه‌ای به دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح پیشنهاد کرده بود مسئولیت کنترل این منطقه به حشد شعبی واگذار شود.

صدور این دستور هم‌زمان با برگزاری نشست امنیتی درباره تقویت امنیت و ثبات در شمال استان بابل، به‌ویژه منطقه جرف‌النصر (جرف‌الصخر سابق) صورت گرفته است؛ منطقه‌ای که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، تحت کنترل کتائب حزب‌الله قرار دارد.

در همین حال، منابعی در چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه عراق از تشکیل کمیته‌ای سه‌جانبه متشکل از هادی عامری، فالح فیاض و عبدالعزیز محمدی، معروف به ابوفدک، خبر داده‌اند. مأموریت این کمیته، دیدار با فرماندهان کتائب حزب‌الله و ارائه پیشنهادهای مربوط به وضعیت این منطقه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، پیشنهاد اصلی مطرح‌شده، انتقال تیپ‌های وابسته به کتائب حزب‌الله از جرف‌النصر به مناطق مرزی عراق و سوریه است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت علی زیدی، کتائب حزب‌الله را به ایجاد شکاف در خطوط لوله نفت در این منطقه و قاچاق نفت متهم کرده است. این گروه مسلح نزدیک به ایران، اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و اقدامات دولت را تلاشی برای هدف قرار دادن آنچه «سلاح مقاومت» می‌خواند، توصیف کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، علی زیدی تا روز جمعه به این گروه مهلت داده است منطقه جرف‌النصر را تخلیه کند؛ با این حال، کتائب حزب‌الله تاکنون به‌صورت رسمی آمادگی خود را برای ترک این منطقه اعلام نکرده است.