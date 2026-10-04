خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ۱۳:۴۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
قادر عزیز: با خروج آمریکا، آرامش روانی جامعه کُرد از بین رفته است
قادر عزیز عضو پیشین دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که پس از خروج نیروهای آمریکایی، وضعیت از نظر روانی مناسب نیست و جامعه کرد با تهدیدهایی مواجه است که مقابله با آنها نیازمند اتحاد کردهاست.
به گزارش کردپرس، قادر عزیز عضو پیشین دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «پس از خروج نیروهای آمریکایی، وضعیت ما خوب نیست و از نظر روانی، ملت ما در معرض خطر قرار دارد. بنابراین باید تلاش کنیم با اتحاد خود این خطرها را دفع کنیم و به جهان نشان دهیم که کردها متحد هستند.»
وی افزود: «با اتحاد، میتوان اقدامات متفاوتی انجام داد. باید تلاش کنیم اقداماتی که اکنون در حال انجام است به نتیجه برسد و امیدواریم موفقیتآمیز باشد و پاسخی به وضعیت کنونی بدهد.»
مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
دیدگاه کاربران