خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای12مهر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ۱۳:۴۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای12مهر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای12مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی استاندار آذربایجانغربی: خوی را به قطب گردشگری منطقه تبدیل میکنیم خبر بعدی ابوآلاء ولایی: خروج آمریکا نباید موجب نگرانی کردها شود
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